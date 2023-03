Svet zavoda bo izbiral med zdravnikom in podjetnikom

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje bo v petek izbiral novo vodstvo tretje največje bolnišnice v državi. Na razpis, ki se je iztekel v soboto, so za mesto strokovnega direktorja dobili eno prijavo, za direktorja dve. Da sta se prijavila na razpis za direktorja, sta za Delo potrdila dosedanji vršilec dolžnosti direktorja in kardiolog Dragan Kovačić ter podjetnik Rafko Medved.

Na čelu celjske bolnišnice je bila v zadnjih letih precejšnja drama, v začetku leta 2018 je za krajši čas mesto vršilca dolžnosti direktorja že prevzel Dragan Kovačić, ko so dotakratnega direktorja Marjana Ferjanca razrešili iz krivdnih razlogov. Vodenje bolnišnice je potem prevzela Margareta Guček Zakošek. Ferjanc je na sodišču dokazal, da je bil nezakonito razrešen, prav tako pa je sodišče ugotovilo, da je bila Guček Zakoškova nezakonito imenovana. Glasovanje o kandidatih, med katerimi je bila tudi Guček Zakoškova, so morali ponoviti, vršilec dolžnosti je bil v tem času spet Kovačić, ki je Guček Zakoškovo imenoval za svojo pomočnico. Po precej burnem dogajanju in iskanju glasov je direktorica je spet februarja 2021, nato pa nepričakovano leto dni kasneje odstopila.

Pot do vodstva

Manj kot štirinajst dni pred državnozborskimi volitvami je svet zavoda za direktorja imenoval nekdanjega prvega moža Engrotuša in Petrola Aleksandra Svetelška. Mnogi so pričakovali, da Svetelšek po menjavi vlade ne bo dolgo na čelu celjske bolnišnice, od tam ga je odnesla afera zamenjave pacientov. Takrat sta Svetelšek in strokovni direktor Franc Vindišar ponudila svoj odstop, ker je to zahteval minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Kasneje sta odstop umaknila, zato je moral svet zavoda na izredni seji glasovati o njuni razrešitvi. Ker pa je eden od članov sveta zavoda zamujal na sejo, je zmanjkal prav en glas vladnih predstavnikov za razrešitev. Vlada je nato razrešila dva člana sveta zavoda: tistega, ki je zamudil, in tistega, ki se je vzdržal pri glasovanju o razrešitvi Vindišarja. Takratni predsednik sveta zavoda je odstopil sam. Novi svet zavoda, ki ga vodi Tomaž Subotič, je v začetku novembra za v. d. direktorja imenoval Dragana Kovačića in za v. d. strokovnega direktorja Radka Komadino. Slednji se je po naših informacijah kot edini kandidat prijavil na razpis za strokovnega direktorja.

Nepričakovano izbira

Mnogi so že pred objavo razpisa napovedovali, da sprememb v bolnišnici ne bo. Da bo direktor ostal Kovačić, ki ima velike načrte tudi s terciarjem in zasebno medicinsko fakulteto, Komadina pa strokovni direktor. Zato je bilo veliko presenečenje, da na razpis za direktorja ni prišla le ena prijava. Poleg Kovačića bodo člani sveta zavoda lahko izbrali tudi Rafka Medveda.

Medved je podjetnik, ki se ukvarja s podjetniškim in poslovnim svetovanjem, hkrati pa je tudi direktor družbe s poslovnima enotama v Ljubljani in Velenju za projekte, naložbe in razvoj. Širši javnosti sicer ni znan iz zdravstvene sfere, a je za Delo povedal: »Delujem bolj v zasebni sferi, a mi tudi javno zdravstvo ni tuje. Prav to je bila glavna motivacija, torej pretekle izkušnje na področju javnega zdravstva, da sem se prijavil na razpis.«

Svet zavoda bo predstavitve kandidatov poslušal v petek, ko bo tudi odločal o vodstvu bolnišnice.