Zamenjali še dva vladna predstavnika v celjski bolnišnici

Vlada je na današnji seji imenovala dve novi predstavnici v svet zavoda Splošne bolnišnice Celje, in sicer Mojco Kert in Petro Mencingar Cvar, je po seji vlade povedala v. d. direktorice Ukoma Petra Bezjak Cirman. V svetu zavoda tako ni več Andreja Klasinca, ki je bil tudi predsednik sveta zavoda in je odstopil sam, in tudi ne Primoža Stošickega. Ta je zamudil na sejo sveta zavoda, na kateri so glasovali o odstopu direktorja Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja. Prav njegova odsotnost je bila bržkone razlog, da odstop obeh direktorjev ni bil izglasovan.

Vlada je sicer takoj po neuspelem glasovanju razrešila tudi svojega predstavnika v svetu zavoda Mitjo Pirmana, ki se je vzdržal pri glasovanju o odstopu Vindišarja. Namesto njega je vlada že prejšnji teden v svet zavoda imenovala Tomaža Subotiča.

Kdaj bo naslednja seja sveta zavoda, ni znano. Prav tako ni znano, ali bodo ponovno glasovali o vodstvu celjske bolnišnice. Ministrstvo za zdravje je sicer včeraj zaradi zamenjave identitete pacientov, kot so napovedali že prejšnji teden, na celjsko policijo podali naznanilo kaznivega dejanja zoper neznane storilce. Ministrstvo ocenjuje, da gre pri zadevi za »sum kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja«.