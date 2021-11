Sviz zahteva natančno razlago odloka glede samotestiranja

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) poleg cepljenja podpira tudi druge ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom, so v Svizu zapisali včeraj. Med pomembnejšimi ukrepi je zagotovo sistematično prezračevanje vrtčevskih in šolskih prostorov, ki pa nima ustrezne pozornosti v Sloveniji.

V Svizu si želijo, da bi novi ukrepi iz odloka zmanjšali število okužb, a se bojijo, da se to ne bo zgodilo. Kot so zapisali, so namreč nejasnosti in nedorečenosti prevelike, iz tega pa izhaja zmeda, tudi konflikti. Po včerajšnjem sestanku s predstavniki ministrstva za izobraževanje in zdravje o tem daje izjavo glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj.

V Svizu so kritični »do neodzivnosti ministrice za izobraževanje na pozive sindikata, naj natančno razjasni določbe iz zadnjega vladnega odloka in okrožnice glede izvajanja samotestiranja v šolah, odgovori na številne dileme, ki so se pojavile med deležniki v šolstvu, in ustrezno naslovi napetosti ter stiske zaposlenih, staršev in otrok, ki so posledica vsebine odloka in komuniciranja le-tega v javnosti«. Ministrica Simona Kustec se sicer te dni mudi v Parizu.

Sindikat še opozarja, da je velika težava v izobraževanju vse večje in vsakodnevno povečanje pomanjkanja kadra. V Svizu dodajajo, da zaostritve pri testiranju in nošenju mask v šolah kažejo, da vlada ocenjuje, »da so tveganja v vzgojno-izobraževalnem sistemu izrazito velika, a v predlaganih spremembah izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah zaposlene v vzgoji in izobraževanju hkrati uvršča med tveganju najmanj izpostavljene, kar je skrajno cinično in kaže na podcenjujoč odnos oblasti do zaposlenih v šolstvu«. Dodali so, da so pri oceni tveganja vedno spregledani strokovni delavci v vrtcih, ki svoje delo opravljajo neprekinjeno ves čas epidemije.