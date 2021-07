Testiranje bi nas lahko drago stalo

Redno testiranje bo precej okrnilo družinske proračune, zato je četrtkova napoved premiera o ukinjanju brezplačnega testiranja gotovo ena učinkovitejših taktik spodbujanja k cepljenju. Ker se brez pogoja PCT ne bo smelo v skoraj noben javni prostor in bo veljavnost hitrega testa 48 ur, se bo tričlanska družina (otrok nad 12 let), ki zavrača cepljenje, morda testirala tudi desetkrat na mesec. To jo bo ob zdaj veljavnih cenah stalo 600 evrov. Če bo zadostoval test enkrat na teden, bo ob 300 evrov.

Pri tem je sporno, da odškodninska odgovornost države za primer cepljenja proti covidu-19 še ni zakonsko urejena.

Izvajalci že zdaj s testiranjem ne služijo slabo. Koliko bodo po novem?