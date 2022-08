Tjaša Vidic nova državna sekretarka na ministrstvu za zdravje

Vlada je imenovala Tjašo Vidic za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje. Ukinila je urad za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme in ustanovila direktorat za kakovost na ministrstvu za javno upravo. Na ministrstvu za javno upravo pa je imenovala tudi novega generalnega sekretarja, so sporočili po seji vlade.

Dosedanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Aleksandra Lah Topolšek je podala odstopno izjavo, zato je minister za zdravje vladi predlagal, da jo vlada z 31. avgustom razreši s funkcije. Lah Topolšek je bila sicer prva medicinska sestra na položaju državne sekretarke zdravstvenega ministrstva.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je zato vladi predlagal, da na mesto državne sekretarke na ministrstvu za zdravje s 1. septembrom imenuje Tjašo Vidic, ki je bila doslej sicer zaposlena v kabinetu ministra. Vlada je predlog sprejela, so po seji vlade zapisali v sporočilu za javnost.

Vlada je izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju položaja vršilca dolžnosti direktorja urada za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme zaradi ukinitve tega urada. To predvideva zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Zadnji dan obstoja urada je 31. avgust, s tem pa tudi zadnji dan obstoja delovnega mesta direktorja urada, so zapisali. Za vršilca dolžnosti direktorja urada je bil 19. marca letos imenovan Klemen Štibelj.

Vlada je na današnji seji z 31. avgustom razrešila vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo Natašo Trček. Hkrati pa je s 1. septembrom za vršilca dolžnosti imenovala Žarka Bogunoviča, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Vlada je na podlagi uredbe na ministrstvu za javno upravo z 28. avgustom ustanovila direktorat za kakovost. Za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata pa je z dnem ustanovitve direktorata imenovala Evo Treven, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev.