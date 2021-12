Toli, simbol, ki naj bi spodbudil k večji skrbi za okolje

Vzorec Triglavskega ledenika, ki ga je iz njegovega nedrja novembra izvlekla ekipa Geografskega Inštituta Antona Melika ZRC SAZU, je odrinil na 13.000 kilometrov dolgo pot na olimpijske igre v Peking. Pred slovesom sta partnerja v trajnostnem projektu Misija: Triglavski ledenik v Peking, Olimpijski komite Slovenije (OKS) in Pivovarna Laško Union (PLU), javnosti predstavila njegovo poslanstvo, ključne akterje in potek misije.

Pot vzorca, ki so ga poimenovali Toli (Triglav Olympic Legendary Ice), bo namreč spremljala kampanja, ki bo vsak dan, na vsakem koraku, ozaveščala o problematiki izginjanja alpskih ledenikov in o posledicah globalnega segrevanja ozračja za življenje in za zimske športe.

Razlog je na dlani: Ledeniki so ključni za obstoj gorskih ekosistemov, hkrati pa so eden pomembnejših virov pitne vode za širše regije v njihovi okolici. Po podatkih Evropske agencije za okolje bi lahko do leta 2100 izginilo do 84 odstotkov evropskih ledenikov. Tolikšen umik ledenikov bi nepojmljivo spremenil naše okolje, zato je široka družbena akcija za ohranitev ledenikov nujna. Triglavski ledenik denimo je danes le še ledeniška zaplata, velika za manj kot dve nogometni igrišči. Ogrevanje ozračja vpliva nanj tako, kot bi se vsakih 15 do 20 let pomaknil za 100 metrov niže proti morski gladini. Kar je seveda skrajno skrb zbujajoče.

Toli bo v posebni zamrzovalni skrinji z izkušeno ekipo v okolju prijaznejšem hibridnem vozilu potoval skozi devet držav in deset olimpijskih mest. FOTO: Črt Piksi/Delo

Po besedah Bogdana Gabrovca, predsednika OKS, je njihova misija eden prvih velikih trajnostnih projektov, ki se dotika trajnostnega razvoja in povečane skrbi za ohranitev našega planeta. Edinstvena zgodba bo tudi velika dodana vrednost zimskim olimpijskim igram. Olimpijski komiteji držav, skozi katere potuje ledenik, spoznavajo, da je to skupen projekt, skupna animacija k trajnosti. Zamisel se je porodila v Pivovarni Laško Union, ki je trajnost vtkala v svojo strategijo in DNK. Glavni direktor PLU Zooullis Mina verjame, da bodo s skupnimi močmi uspeli spodbuditi k drobnim okoljevarstvenim korakom širšo javnost in doseči sinergijske učinke za zaščito in ohranjanje gorskih habitatov, kar je neločljivo povezano s kraljestvom Zlatoroga, emblema blagovne znamke Laško.

Zahtevna pot

Ker je ohranjanje ledenikov pomembno tudi za obstoj zimskih športov in velikih zimskošportnih tekmovanj, bo Toli z izkušeno ekipo v okolju prijaznejšem hibridnem vozilu potoval skozi devet držav in deset olimpijskih mest. Najprej se bo ustavil v Monaku, kjer se bo ekipa srečala z monaškim princem Albertom, članom MOK, predsednikom odbora za trajnost pri MOK in podpornikom projekta, ki misiji lahko da veliko mednarodno razsežnost.

Pot ga bo potem vodila proti severu, ustavljali se bodo tam, kjer poznajo zavidanja vredne trajnostne prakse, ki bi jih lahko posvojili tudi Slovenci. Iz Monaka bodo krenili proti Torinu, Cortini, Garmischu, skozi vso Nemčijo na Dansko v Kobenhavn, na Norveško v Oslo in Lillehammer, na Švedsko v Stockholm, na Finsko v Helsinke. Od tam jih bo pot vodila v ruski Sankt Peterburg in nato v Moskvo. Tam naj bi bili po novoletnih praznikih. Po Moskvi se bo začel najbolj zahteven del misije, Sibirija. Potovali bodo čez celotno Sibirijo, mimo Mongolije, do Bajkalskega jezera, kjer se bodo obrnili proti jugu in prišli do Zabajkalska na rusko-kitajski meji.

Od mogočnega Triglavskega ledenika je ostala le še mala ledena zaplata. FOTO: Kamera Triglavski Ledenik

Postanki bodo namenjeni srečanjem s predstavniki nacionalnih olimpijskih komitejev, ki to priložnost uporabili za spodbujanje javnosti k čim več malim korakom v smeri varovanja okolja, učinkovite rabe energije in podobnih trajnostnih praks.

Velika odgovornost

»Pred nami je velika pustolovščina, ki pa prinaša tudi veliko odgovornost. Ne gremo se samo pustolovščine, gremo se ozaveščanja, in to na pravi način,« je poudaril Ciril Komotar, avtomobilistični novinar in vloger, ki bo vrtel volan in skrbel, da se Toli od Ljubljane do Pekinga ne stali. Komotarjeva ekipa, ki bo celotno pot dokumentirala, šteje pet ljudi, od producentov do pomoči na cesti. Javnost bo lahko dogajanje spremljala prek spleta (ledenik.olympic.si) in družbenih omrežij ter blogov. Na spletu je so organizatorji že nakazali nekaj korakov, ki lahko posameznika pripravijo do spremembe zavesti in vedenja, da deluje bolj okolju prijazno.

Ambasador projekta, nekdanji smučarski skakalec Franci Petek je ob tem poudaril, da vsak posameznik res nima moči, da bi na glavo obrnil celotni družbeni sistem, a z množičnimi majhnimi koraki lahko spremenimo vzorce obnašanja, predvsem pa vplivamo na odločevalce, na politične odločitve, ki vnesejo velike spremembe. spremenijo sistem.

Pot v Peking ne bo le pustolovščina, ampak velika odgovornost, se zavedajo glavni akterji trajnostnega projekta. FOTO: Črt Piksi/Delo

Čakajoč na dovoljenje

Trajnostni projekt, ki ga podpirajo tudi drugi nacionalni olimpijski komiteji, za zdaj teče po načrtu, odprto ostaja le še vprašanje poti skozi Kitajsko do Pekinga, saj je Kitajska v času OI zaprta za vse, razen za akreditirane reprezentance in člane delegacij. Tako zdaj še potekajo dogovori, kako bi lahko, če ne celotna ekipa, pa vsaj ta kos ledenika prispel na prizorišče. S Tolijem naj ne bi bilo težav, drugače pa ej z ekipo. Zato obstajata dva scenarija: da se ekipa s kitajske meje vrne v Slovenijo, ledenik pa pride na cilj po klasični logistični poti, tam pa ga pričaka olimpijska delegacija.

Ogljični odtis, ki ga bo kljub vsemu pustila misija, bodo nevtralizirali z zasaditvijo dreves v Olimpijskem gozdu. In kaj se bo zgodilo s koščkom ledenika, ko pride v Peking? V približno tednu dni se bo stalil in tako simbolno prikazal dogajanje v naravi. Vodo bodo nato v steklenički prinesli nazaj v Slovenijo in jo razstavili v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.