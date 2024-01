Trboveljčanom se letos ni treba bati podražitev

Če so zaradi rekordnih cen ogrevanja še januarja lani Trboveljčani glasno protestirali pred Komunalo, je letos strah pred podražitvijo odveč. Kot zagotavlja direktor Jani Žlak, ki Komunalo Trbovlje vodi od 1. januarja, bodo naredili vse, da cena za megavatno uro ogrevanja, ki z DDV znaša146 evrov, ostane nespremenjena ne le do konca sezone, temveč do konca leta.

Rekordna 202 evra za megavatno uro toplote iz daljinskega ogrevanja sta Trboveljčane lanskega januarja pognala na ulice. Vodstvo Komunale, ki jo je tedaj vodil še Igor Glušič, je kor razlog za podražitev navajalo visoke cene pline ob nakupu, zneske pa je dražila tudi večja poraba, običajna za zimske mesece. Na protestu so občanom nato obljubili možnost obročnega odplačevanja astronomsko visokih zneskov z decembrskih položnic. Za primerjavo: za ogrevanje 60 kvadratnih metrov velikega stanovanja so ljudje prejeli položnice, katerih zneski so prekoračevali 400 evrov …

Kasneje, s 1. februarjem 2023, so na Komunali ceno ogrevanja s 159 evrov znižali na 129 evrov za megavatno uro - brez DDV.

Spomnimo, da je v začetku leta 2023 oziroma prve štiri mesece vlada zamejila ceno na vrednost 98,7 evra za megavatno uro brez DDV. Od aprila do avgusta pa je Komunala Trbovlje »z lastnimi sredstvi uspela obdržati nižjo ceno za svoje odjemalce«, kot so takrat na svoji spletni strani občane obveščali odgovorni na Komunali.

Biti najcenejši med enakimi

Več kot 200 evrov so lani za megavatno uro toplote plačali v Trbovljah. Zagorjani se grejejo najceneje: za dobrih 68 evrov za megavatno uro. Njihove položnice dvakrat nižje od položnic sosedov.

Glušič je Komunalo zadnje dni decembra lani zapustil, pred tem pa ogrevanje za zadnja dva meseca 2023 v primerjavi z oktobrom po priporočilu župana, nadzornikov in prokurista Komunale znižal za slabih 15 odstotkov. Zaradi napovedane menjave v vodstvu Komunale je Trboveljčane znova postalo strah, da z novim vodstvom prihajajo tudi nove, višje položnice. A znesek za megavatno uro toplote, kot rečeno, do nadaljnjega ostaja pri 146 evrih. »Ker sta plin in elektrika vezana na koledarsko leto, se nam zdi smiselno, da tudi cene toplote vežemo na koledarsko leto – ne na kurilno sezono,« pravi Žlak in dodaja, da je njegov predhodnik Glušič plin zakupil za vse letošnje leto, in to po ceni okrog 50 evrov za megavatno uro: »Trenutno pa ta znaša slabih 30 evrov …«

Jani Žlak, direktor Komunale Trbovlje. FOTO: Polona Malovrh

Ker sta plin in elektrika vezana na koledarsko leto, se nam zdi smiselno, da tudi cene toplote vežemo na koledarsko leto. Jani Žlak

Žlak je tudi poudaril, da primerjava cen ogrevanja »na počez« ni korektna: »Trbovlje so specifika, saj uporabljamo samo plin, poleg tega področje energetike pri nas še vedno sodi pod Komunalo. Našo Komunalo gre kvečjemu primerjati z novogoriško in ravensko, ki ima, denimo, bistveno višje cene toplote.« Cilj je, je še dodal, da v skupini primerljivih postanejo najcenejši.

V Zagorju med petimi najcenejšimi v državi

S 1. januarjem pa se je s 50 na 56 evrov brez DDV povišal variabilni del megavate ure toplote v Zagorju, tako da bodo imeli Zagorjani kljub podražitvi in novi ceni 68,4 evra za megavatno uro toplote z DDV tudi poslej eno najnižjih cen ogrevanja - primerjavi s Trboveljčani in Hrastničani celo dvakrat nižjo. Komunala Zagorje pa ostaja med petimi najcenejšimi »prodajalci« toplote v državi.

»Glede na majhen sistem, kakršen je naš, imamo res ugodne cene,« je dejal Sandi Grčar, direktor Komunale Zagorje. Variabilni del so sicer podražili zaradi spremenjenih cen sekancev. Zanje so zdaj imeli triletno pogodbo z družbo EVJ Kisovec, letos spomladi pa sledi nov javni razpis.

V Hrastniku se cena za megavatno uro toplote suče okrog 145 evrov z DDV.