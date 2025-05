Tri leta vlade: Golob prepričan, da so postavili zdrave temelje Slovenije

Prvaki koalicijskih strank so danes strnili pogled na triletno delo. Premier Robert Golob je prepričan, da so »postavili zdrave temelje Slovenije, na katerih lahko gradimo boljšo prihodnost«. Njihova odgovornost pa je ponuditi vizijo moderne socialne države, ki bo temeljila na vključenosti, opolnomočenju in znanju vseh državljanov, je dejal.

Predsednik Svobode Golob, prvak SD Matjaž Han in koordinatorica Levice Asta Vrečko so danes ocenili, da so vodenje države pred tremi leti prevzeli v zahtevnih razmerah. Omenili so zadnji del epidemije covida-19, vojno v Ukrajini, ki je spremenila mednarodna razmerja, in kot posledico te vojne tudi energetsko krizo. Danes pa že gledajo v nov mandat.

Golob je spomnil, da so bila pričakovanja od vlade velika, da so izbrali pot, ki je iskala rešitve v zelo širokem krogu deležnikov. »Prisegali smo na socialni dialog, zato da najdemo rešitve, ki so najbolj uravnotežene in s tem tudi na dolgi rok najboljše. Zato je trajalo nekoliko dlje, ampak danes po treh letih je večina razvojnih izzivov dogovorjenih in to je tisto, kar šteje, temelji so postavljeni,« je dejal.

Po njegovi oceni je Slovenija danes tako bolj vključujoča in tudi bolj odporna, kot je bila pred tremi leti. Samo nakupi orožja ne pomagajo pri varnosti, ravno nasprotno, izhajamo iz načela, da je varnost v prvi meri pogojena tudi s konkurenčnostjo države, gospodarstva in družbe kot take, da konkurenčnost lahko temelji samo na znanju in na tem, da delujemo kot povezana skupnost. Povezana skupnost, ki je opolnomočena z znanjem, je tista, ki se lahko odziva na številne izzive, ki nam jih vsak dan postreže življenje,« je dejal Golob.

Robert Golob je spomnil, da so bila pričakovanja od vlade velika. FOTO: Leon Vidic/Delo

Zato je po njegovih besedah treba postavljati temelje za prihodnost na krepitvi javnega. »Verjamemo, da so javno zdravstvo, javno šolstvo, močni socialni sistemi, podporni sistemi ... tisti temelj, ki dela Slovenijo drugačno, ker gradi družbo solidarnosti,« je dejal.

Zahvalil se je tudi koalicijskima partnericama, pri tem pa pripomnil, da nimajo vedno o vsaki stvari enakega mnenja, »ampak takrat, ko je najtežje in ko gre za javne koristi, znamo stopiti skupaj in smo tudi pri tem popolnoma enotni,« je zatrdil.