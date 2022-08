Tristo tisoč najuspešnejših ne bo dovolj za vzdrževanje ostalih 1,7 milijona

V nadaljevanju preberite:

Tristo tisoč Slovencev in Slovenk, ki delajo v uspešnih podjetjih in plačujejo davke, polni proračun, iz katerega se financirajo javne storitve, od vrtcev, šolstva, zdravstva, infrastrukture, policije do državnega zbora ... Trditev ajdovskega podjetnika Iva Boscarola, ki v zadnjih tednih odmeva v slovenskem javnem prostoru, so nam potrdili ekonomisti, analitiki in sociologi. Vsi so dejali, da izračun v grobem drži.

Zgodba je del širšega vprašanja socialne države in večnega boja med javnim in zasebnim. »Na eni strani imamo tiste, ki bi imeli radi popolnoma vitko državo, na drugi pa tiste, ki bi premoženje distribuirali ne glede na to, kdo ga ustvari. Oboje je skrajnost, ki si je ne želimo,« pravi dr. Marjan Hočevar, profesor analitske sociologije s Fakultete za družbene vede, ki opaža, da je polarizacije vedno več.