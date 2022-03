Tudi danes v Ljubljani potekal shod v podporo Ukrajini

Na današnjem shodu v podporo Ukrajini, ki so ga organizirali Kulturno društvo Ljubljana-Kijev, ukrajinska diaspora in ukrajinsko veleposlaništvo, so spregovorili predsednik vlade Janez Janša in podpredsednika Matej Tonin in Zdravko Počivalšek. Med drugim so izpostavili, da se Ukrajina bori tudi za svobodo in demokracijo cele Evrope.

Zbrani na shodu, ki je potekal na ljubljanskem Kongresnem trgu, so izrazili solidarnost z Ukrajino in podporo ukrajinski skupnosti v Sloveniji, ki po besedah poslanke SDS Eve Irgl, ki je povezovala program, šteje več kot 2500 ljudi. Plapolale so slovenske in ukrajinske zastave, zbrani pa so enotno obsodili rusko agresijo in podprli enotnost odziva Evrope in Nata.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Ukrajinski veleposlanik v Ljubljani Mihajlo Brodovič je na shodu opozoril na grozote vojne, ki že teden dni poteka v Ukrajini in v kateri je bilo ubitih že več kot 2000 civilistov. Poudaril je, da se usoda Evrope trenutno odloča v Ukrajini, in se svetu ter Sloveniji zahvalil za podporo.

Priosotni so bili vidni pristaši vlade. FOTO: Črt Piksi/Delo

Janša je potegnil vzporednice z osamosvojitveno vojno in dodal, da »ko smo Slovenci videli in občutili, da smo enotni in pogumni, smo vedeli, da bomo uspeli. Vendar se še spominjamo napetosti, groženj, tudi žrtev. Zato vemo, kako se počutijo Ukrajinci, zato smo z njimi solidarni,« je navedel Janša.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Tonin je poudaril, da se bo z obstankom Ukrajine obdržala tudi svoboda in demokracija. Počivalšek je izpostavil, da ga žalosti, da je v tretjem tisočletju možno za dosego svojih ciljev pobijati ljudi. Evropsko enotnost je izpostavil tudi predsednik DS Aljoz Kovščca. Spomnil je, da Evropa pozna ceno svobode. Plačali jo bomo, med drugim z višjimi cenami energentov, je dejal.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Tudi predstavnik Kulturnega društva Ljubljana-Kijev Jevgenij Gorešnik je v svojem govoru poudaril, da si želi Ukrajina postati del civiliziranega sveta in članica Evropske unije.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Na shodu so prebrali tudi izjavo premierja Ukrajine Denisa Šmihala, v kateri je spomnil na uničenje slovenskega konzulata v Harkovu. »Dragi Janez, skupaj ga bomo ponovno zgradili kot ena družina Evropske unije. Mi smo pripravljeni,« je dodal.

Shod v podporo Ukrajini je potekal tudi v torek, na katerem so prebrali izjavo več kot 30 organizacij civilne družbe, v kateri so obsodili ruska ravnanja in se zavzeli za čim prejšnjo vzpostavitev miru. Policija je nekatere organizatorje torkovega shoda obiskala na domu.