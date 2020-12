Tudi Desus in SMC proti obveznemu upokojevanju

Podporo amandamu Desusa je napovedal tudi poslanec SMC Gregor Perič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ohranitev financiranja nevladnikov

Širitev števila upravičencev za dodatke

Andrej Šircelj. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ljubljana – Tudi s podporo SMC in Desusa bi lahko poslanci iz predloga sedmega protikoronskega paketa (PKP7) z amandmajem umaknili možnosti odpovedi zaposlitve ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev. Z amandmaji bo predlog PKP7 doživel še nekaj drugih sprememb.Parlamentarni odbor za finance razpravlja o predlogu PKP7. Vladni predlog predvideva tudi trajno sistemsko spremembo na področju delovnopravne zakonodaje, in sicer daje delodajalcu možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, ko ta izpolni pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma pri starosti 60 let in ob 40-letni delovni dobi. V Desusu so vložili amandma, s katerim bi to določbo črtali iz predloga zakona. Podporo temu amandmaju so napovedali tudi v koalicijski SMC. »Odločitev vlade je bila, da pri teh določbah ostaja, tako da napovedujem podporo amandmaju Desusa,« je dejal poslanec SMCTem določbam sicer nasprotujejo tudi sindikati, medtem ko jih podpirajo delodajalci, pa tudi poslanski skupini SDS in NSi, kjer z amandmajem predlagajo odpravnino tem delavcem.»Ne gre za to, da bi kogar koli prisilno upokojevali. Gre za to, da se za tiste, ki dosežejo starostno pokojnino in polno pokojninsko dobo preveri, ali jih delodajalci potrebujejo ali ne,« je dejal finančni ministerKot je bilo razumeti Periča, pa je koalicija dosegla dogovor, da ne bodo prekinili financiranja sklada za nevladne organizacije, ob tem pa ohranjajo predlog povišanja deleža obračunane dohodnine za donacije s pol na en odstotek. Amandma za brisanje določbe, ki ukinja financiranje sklada za nevladne organizacije, sicer predlaga SMC, in ne vse koalicijske stranke.Koalicijski amandmaji – vložile so jih poslanske skupine SDS, NSi in SMC – med drugim 50 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka namenjajo staršem otrok, ki so upravičeni do otroškega dodatka, torej ne le tistim, ki so uvrščeni do petega dohodkovnega razreda. Z amandmajem bodo do 500 evrov upravičeni starši za otroka, rojenega od začetka tega leta pa do enega leta po koncu epidemije. Dodatek za nego otroka se med epidemijo povečuje za sto evrov.Dodaja se, da so do dodatka za neposredno delo s covid-19 bolniki upravičeni tudi dijaki in študenti v višini 30 odstotkov urne postavke osnovnega plačila.Predlog PKP7 med drugim predvideva tudi dodatke za upokojence, študente, velike družine, verske uslužbence in zaposlene s plačami do dvakratnika minimalne plače. Zagotavlja dodatno likvidnost preko Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke za podjetja, nadomestila za prevoznike, podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa, podaljšuje za možnost odloga plačila kreditov za devet mesecev, uvaja sofinanciranje nakupa hitrih testov za podjetja, daje možnost odloga najemnine za poslovne prostore …Finančni minister Andrej Šircelj je dejal, da je finančni učinek ukrepov v PKP7 med 550 in 600 milijonov evrov. Poslanci bodo zakon na plenarni seji potrjevali jutri.