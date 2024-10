Obeležujemo svetovni dan boja proti bolečini. Ta je namenjen ozaveščanju pacientov in opozarjanju na pomembnost obravnavanja bolečine. Letos je dan posvečen bolečini in razlikam med spoloma. Bolečina je neprijetna in zapletena osebna izkušnja, ki jo vsak človek doživlja na svojstven način, so sporočili iz zbornice zdravstvene nege.

Kljub dokazom in naraščajočemu razumevanju o razlikah v zaznavanju in modulaciji bolečine, povezanih s spolom, se to še vedno ne obravnava kot dejavnika doživljanja bolečine, so pred svetovnim dnevom sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Razlike med spoloma v zvezi z bolečino je treba prepoznati, so prepričani. Pomembno je namreč razumeti, zakaj pride do takšnih razlik, še zlasti, ker postaja klasifikacija spolne identitete bolj zapletena.

Načini izražanja, spoprijemanje z bolečino ter bolečinski prag so odvisni od intenzivnosti in vrste bolečine, njenega trajanja, od starosti posameznika, njegovih preteklih izkušenj z bolečino, počutja, pričakovanj, želja, čustvenega stanja, od kulturnega okolja, kognitivnih sposobnosti ter osebnostnih lastnosti posameznika.

Prav tako pa tudi spol človeka vpliva na doživljanje bolečine, poudarjajo v delovni skupini za bolečino pri sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, ki deluje v okviru zbornice – zveze.

Po svetu kulturne razlike glede obravnave spola pri zdravljenju

Izkušnje z zdravljenjem pacientov z akutno in kronično bolečino kažejo, da so nekatera bolečinska stanja specifična za določen spol. Medtem ko številna bolečinska stanja prizadenejo posameznike obeh spolov, so lahko nekatera bolj razširjena pri moških, nekatera pa pri ženskah. Po svetu obstajajo kulturne razlike glede tega, kako se spol obravnava pri zdravljenju bolečine.

Ne glede na spol pa morajo pacienti prejeti najboljšo možno oskrbo, prilagojeno temu, kar so in kar si želijo biti, verjamejo v zbornici – zvezi. Za učinkovito obvladovanje bolečine je torej treba upoštevati njeno kompleksnost in tudi razlike med spoloma, poudarjajo v delovni skupini.

Pri iskanju rešitev učinkovitega obvladovanja bolečine ima pomembno vlogo tudi ozaveščanje pacientov, je prepričana vodja omenjene delovne skupine Vesna Svilenković. Bolečina je peti vitalni znak, kar pomeni, da jo je treba obravnavati kot ostale vitalne znake. Treba jo je oceniti, ob pravem času izmeriti njeno jakost z izbrano ocenjevalno lestvico, ob pojavu bolečine je treba ukrepati, ponovno izmeriti njeno jakost in vse aktivnosti dokumentirati. Ovrednotenje bolečine je pogoj za njeno učinkovito lajšanje, še poudarjajo.