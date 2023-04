Turistični obisk je primerljiv z lanskim

V nadaljevanju preberite:

»Po naših podatkih je število rezervacij v času velikonočnih praznikov na destinaciji Portorož in Piran primerljivo z lanskim letom,« pravi Polona Žigo iz Turističnega združenja Portorož. Hotelirji sicer pričakujejo še nekaj rezervacij v zadnjem hipu. Za razliko od lani, ko so bili še veljavni turistični boni in je bila večina gostov domačih, letos pričakujejo več tujih – med njimi predvsem Avstrijce, Nemce, Italijane, Čehe in Madžare.

Katere dogodke napovedujejo za velikonočni podaljšan konec tedna in kakšna je napoved za obisk v prihodnjih spomladanskih in poletnih mesecih? Se vračajo letalski gostje?