Turizem še čuti posledice pandemije

7.00 Svetovni dan turizma poziva k vključujoči rasti panoge



Po vsem svetu danes obeležujemo dan turizma. Panoga se še vedno spopada s posledicami pandemije covida-19, predvsem so bile prizadete marginalizirane in najbolj ranljive skupine. Z geslom Turizem za vključujočo rast zato letošnji svetovni dan poziva, naj ponovni zagon panoge temelji na pravičnih poslovnih priložnostih za vse deležnike.



Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je letos v ospredje postavila vključujočo rast, saj je pandemija covida-19 prizadela tako razvita gospodarstva kot tista v razvoju, še posebej pa najbolj ranljive skupine. "Ponovni zagon turizma bo pripomogel k hitremu okrevanju in rasti, pri čemer je bistven vključujoč razvoj, ki bo pravičen do vseh," so zapisali.



Ob dnevu, ki je posvečen turistični panogi, so podatke o njej zbrali tudi na državnem statističnem uradu. Med drugim so izpostavili, da je Slovenija kot turistična destinacija vedno bolj priljubljena. Predlani so v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili skoraj 15,8 milijona prenočitev turistov, kar je v primerjavi z letom 2010 predstavljalo 60-odstotno rast.

Število prenočitev tujih turistov je bilo v zadnjih letih vsako leto višje, razen lani. Leta 2020, ko je izbruhnila pandemija, so namreč tuji turisti ustvarili samo 36 odstotkov vseh prenočitev, občutno manj kot domači turisti. Še leto prej so tujci ustvarili 72 odstotkov vseh prenočitev.



V luči covida-19 je Slovenija lani zabeležila 9,2 milijona turističnih prenočitev, kar je 42 odstotkov manj kot leta 2019, ter dobre tri milijone prihodov, kar je predstavljali 51-odstotni upad glede na prejšnje leto.



Okrevanje panoge bo predvidoma počasno. V prvih osmih mesecih letošnjega leta so tako v turističnih nastanitvenih obratih zabeležili nekaj več kot 2,3 milijona prihodov turistov, kar je bilo odstotek manj kot v enakem lanskem obdobju. Prenočitev je bilo v tem obdobju malo manj kot sedem milijonov, kar na letni ravni predstavlja dvoodstotni padec.



Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v video poslanici ob svetovnem dnevu turizma, objavljeni na drubenih omrežjih, izrazil opzimizem, da se je krivulja v turizmu obrnila navzgor ter da se bo slovenski turizem pravočasno prilagodil spremembam, ki jih je prinesla pandemija, in bo Slovenija privlačna destinacija za butični zeleni turizem.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: