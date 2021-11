Učenci na daljavo brez videokonferenc, le z gradivi

»Prvi dan samotestiranja je pokazal, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha,« je današnje dogajanje komentiral predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan. Čeprav večjih težav ni bilo, so ravnatelji opozorili, da je samotestiranje še posebej pri najmlajših potekalo kar nekaj časa, vsekakor ne le nekaj minut. Tudi zato upajo, da bo danes vlada vendarle razmislila o samotestiranju za najmlajše doma. Pri tem predlogu vztraja tudi Sviz.

Ministrstvo za izobraževanje še zbira podatke, koliko otrok je po Sloveniji zaradi samotestiranja ostalo doma, po podatkih ravnateljev je bilo takih skupno okoli pet odstotkov. Posamezni otroci so v šole prišli brez soglasja in šole so jih poslale domov. Pred nekaterimi šolami se je zbralo nekaj staršev, pogovarjali so se s predstavniki šol, ampak večinoma je vse minilo mirno. Policija je po poročanju STA po državi ugotovila tri kršitve javnega reda. Vendarle je bilo ozračje precej razgreto, nekateri učitelji in ravnatelji so že pred začetkom samotestiranja dobili kar nekaj groženj s tožbami. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je dejal, da bo Sviz svoje člane zaščitil, če bodo tožbe posledice izvajanja odloka, ki so ga učitelji dolžni izvesti zaradi odločitev oblasti.

Na koncu so bili ravnatelji zadovoljni, je dejal Pečan: »Tresla se je gora, rodila se je miš. Današnji dan je dokaz, da je velika večina staršev odgovornih in razumnih, le da ne spregovorijo na glas. Ekstremno majhen odstotek pa vpije. Lani so vpili, da hočejo šolo, zdaj pa prav ti starši obsojajo otroke na izolacijo.«

Vzelo precej časa

Zelo dobrodošla je bila možnost, da so najmlajše lahko spremljali starši. Ravnateljica ljubljanske Osnovne šole Franceta Bevka Barbara Kampjut je dejala, da jo je izkoristilo le nekaj staršev: »Šlo je zgolj za skrb in je dobro, da so bili lahko zraven. Tisti, ki pa so proti, so ostali doma.« Večina ravnateljev in tudi Sviz vztrajajo pri predlogu, da bi se najmlajši samotestirali doma.

Kot je dejala Kampjutova, ne zato, ker otroci tega ne bi bili zmožni: »Pri mlajših je samotestiranje trajalo skoraj eno uro. Danes smo organizacijo spremenili, v vsakem razredu pri najmlajših sta bili dve strokovni delavki, ki sta lahko pomagali. V petek ne bo tako. Poleg tega bi bilo dobro, ko bi šole dobile enotne teste. Zdaj so otroci prinesli več različnih testov, kjer so tudi navodila različna, ponekod je treba mešati 15 sekund, drugje 60 sekund, pri nekaterih je treba nakapljati tri kapljice, pri drugih štiri … Tudi zato so otroci potrebovali več vodenja in tega se ne da rešiti v petnajstih minutah.«

Brez zooma

Pravi test samotestiranja bo prišel v prihodnjih dneh, ko bodo na vrsti testiranja v predurah in se bodo začela pisna ocenjevanja. O tem se šole odločajo avtonomno, je dejala Kampjutova: »Pri nas se bodo zagotovo testirali v predurah. Takrat imajo izbirne predmete in se mešajo otroci dveh razredov. Če bi bil tam kdo okužen, bi šla dva razreda v karanteno! Dogovorili smo se, da v prvi šolski uri ne bo pisnega ocenjevanja, saj bi s tem otrokom vzeli nekaj časa. Na nekaterih šolah pa bodo v primerih, da bo ocenjevanje prvo uro, podaljšali čas pisanja testa v naslednjo uro. Nekaj naslednje ure bodo torej odvzeli. Ampak vseeno je bolje 30 minut slovenščine v šoli kot 45 minut na daljavo!«

Otroci, ki se ne bodo samotestirali, se bodo izobraževali na daljavo. To bo drugačna šola na daljavo kot lani, saj večina šol zanje ne bo pripravljala videokonferenc, ampak le pošiljala gradiva. Tudi ministrstvo za izobraževanje je zapisalo le, da šole organizirajo izobraževanje na daljavo v skladu z možnostmi. Na daljavo ocenjevanja ne bo. Videokonferenc zagotovo ne bodo imele srednje šole, je dejala predsednica društva ravnateljev srednjih šol Nives Počkar: »Tak je bil dogovor vseh srednjih šol. Šole ne nazadnje niso niti opremljene.«