Ugotovili nepravilnosti pri nadzoru nekdanjega ravnatelja in trenerja

Javnost je letos pretresla novica, da naj bi ravnatelj osnovne šole in trener smučarskih tekov kot skrbnik mladoletnih oseb na območju Policijske uprave Kranj storil kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Na podlagi informacij, da se policija ni primerno odzvala, je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar avgusta odredil izredni nadzor nad delom policije pri odkrivanju in preiskavi omenjenih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

Dnevnik je te dni sicer poročal, da se je nekdanji ravnatelj ene od gorenjskih osnovnih šol in športni trener, ki je osumljen domnevnega spolnega napada na mladoletno deklico, v ponedeljek zagovarjal na okrožnem sodišču v Kranju in po neuradnih informacijah časnika priznal očitke tožilstva. Neuradno naj bi se osumljenec zavzemal za znižanje predlagane kazni, obetalo naj bi se mu tri leta in deset mesecev zapora.

Ugotovljene nepravilnosti pri delu policijske uprave Radovljica

Iz ministrstva za notranje zadeve so danes sporočili, da je bil poudarek nadzora na strokovni, hitri in skrbni obravnavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, obveščanju in sodelovanju policije s pristojnimi institucijami ter dosledni izvedbi vseh zakonitih ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj.

Ugotovili so, da je Policijska uprava Kranj takoj začela z intenzivno policijsko preiskavo z vsemi razpoložljivimi viri, pri delu Policijske postaje Radovljica pa so bile ugotovljene določene strokovne nepravilnosti, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približanja.

Nova pojasnila za nadzor prepovedi približevanja

Po navodilih ministra mora generalni direktor policije vse policiste takoj seznaniti, da so dolžni storiti vse potrebno za zaščito žrtve kaznivega dejanja. Žrtev, v primeru mladoletne osebe pa zakonitega zastopnika, so policisti dolžni seznaniti, na kakšen način bodo nadzirali prepoved približevanja, če se žrtev preseli, mora o tem obvestiti policijo, da ta s tem seznani pristojno policijsko postajo, ki nato prevzema nadzor nad spoštovanjem prepovedi približevanja.

Policija mora do konca januarja prihodnje leto izdati enotna pojasnila za izvajanje nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približanja določenemu kraju ali osebi in ravnanja v primeru njegove kršitve.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki se nanašajo na (ne)nadzorovanje spoštovanja ukrepa prepovedi približanja, se do konca januarja 2024 izvede postopke ugotavljanja objektivne in subjektivne odgovornosti policistov na vseh organizacijskih ravneh. Poročilo o realizaciji usmeritev mora policija pripraviti do 15. februarja 2024.

Dejanja zoper spolno nedotakljivost huda kršitev

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost predstavljajo hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, med drugim pravice do življenja, varnosti in dostojanstva, zaščite pred telesnimi ter duševnimi poškodbami in pravice do enakosti v družini, so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.

Kot so dodali, mora biti policija pri preiskovanju teh deliktov še posebej skrbna, ko so žrtve mladoletne osebe ali pripadniki drugih ranljivih skupin. Enako velja, ko so storilci teh dejanj osebe, ki jim je mladoletna oseba zaupana v učenje, vzgojo, zdravljenje, varstvo ali oskrbo. Od policije se pričakuje hitra in učinkovita preiskava, ki v največji meri upošteva osebno integriteto žrtve, pri tem se je treba v največji meri izogibati sekundarni viktimizaciji.