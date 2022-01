Ukomovo spotikanje ob oddajo o abortusu

V nadaljevanju preberite:

Ukom, ki ga vodi Uroš Urbanija, je o oddaji Pravica do abortusa v analizi zapisal naslednjo opombo: »Izrazito enostranski prikaz izjemno pereče tematike. Ker ne gre za propagandno oddajo oz. plačano oddajo, so očitno namensko iz pogovora izključili katerega koli vidnega predstavnika Gibanja za življenje kot najbolj znane organizacije v Sloveniji, ki brani življenja tudi nerojenih otrok.« Po mnenju Uroša Urbanije, ki z »analizo« nakazuje, kot da smo sredi ustavne razprave o pravici do abortusa, bi morali tematiko torej »uravnotežiti« in jo »oplemenititi« z mnenji nasprotnikov splava. Pravica do umetne prekinitve nosečnosti je v Sloveniji zapisana v ustavi. Je njen 55. člen Ukomu trn v peti?