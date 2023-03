Upokojencem zvišali urno postavko na 6,92 evra

Z današnjim dnem v veljavo stopata zvišani najnižja bruto urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev in omejitev za to delo v koledarskem letu 2023. Postavka bo znašala 6,92 evra bruto, obseg dela pa bo omejen na 10.346,52 evra bruto. Novi zneski so posledica uskladitve z minimalno plačo.

Doslej je bil znesek najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela upokojencev pri 6,17 evra, obseg tega dela v koledarskem letu pa pri 9237,96 evra bruto.

Lanska novela o urejanju trga dela je sicer bruto urno postavko za delo upokojencev izenačila z bruto postavko za študentsko delo. Obe sta odvisni od minimalne plače, ki se je letos zvišala za 100 evrov neto na 878 evrov neto oz. za 12 odstotkov na 1203,36 evra bruto.

Začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Izjemoma lahko upravičenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur.