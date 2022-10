Upokojenci še čakajo na odločitev, kdaj in koliko višje pokojnine

V nadaljevanju preberite:

Približno 113.000 upokojencem, katerih pokojnina ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka 620,18 evra, je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) po besedah ministra Luke Mesca, ta teden poslalo obvestilo, da so upravičeni do energetskega dodatka in naj se obrnejo na centre za socialno delo, da ugotovijo, ali jim pripada varstveni dodatek. Vprašanje, ali vsi upokojenci lahko pričakujejo izredno uskladitev pokojnin, je ostalo brez odgovora.