Urbanija meni, da ne bo direktor TV Slovenije le pet dni

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je danes imenoval Uroša Urbanija, nekdanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje v Janševi vladi, za direktorja TV Slovenija. Njegovemu imenovanju so sicer zaposleni nasprotovali, a je generalni direktor njihove pomisleke zavrnil, češ da njihovo nasprotovanje nima realne osnove.

»Gre za človeka, zaradi katerega so iz pristojnih institucij evropskega parlamenta in komisije hodili k nam preverjat, kaj se zaradi političnih pritiskov dogaja s Slovensko tiskovno agencijo (STA), zaradi katerega so preverjali, kakšne so razmere na RTV Slovenija, saj so poročila o ukrepih bivše oblasti dosegla politične vrhove v Bruslju in Strasbourgu,« je v intervju za Nedelo svoje nasprotovanje izrazila tudi dolgoletna novinarka RTV Slovenija in članica stavkovne pogajalske skupine Ksenija Horvat. Ob tem pa tudi ocenila, da se razmere na RTV Slovenija ne morejo izboljšati brez menjave vodstva.

Ta je sicer predvidena s prejšnji teden sprejetimi spremembami zakona o RTV Slovenija, a Urbanija je za Delo že odgovoril, da sam meni, da mandata ne bo opravljal le »pet dni«, saj da je vprašanje, kdaj bodo spremembe sploh uveljavljene. Že v sredo bo na pobudo skupine svetnikov s prvopodpisanim Matjažem Gamsom državni svet odločal o vetu na omenjen zakon. O njem bi - če bo veto izglasovan - lahko nato poslanci ponovno odločali že v četrtek, ko je sklicana izredna seja, na kateri bodo potrjevali preložitev začetka izvajanja veljavnega zakona o dolgotrajni oskrbi na april 2024, v vmesnem času pa bo vlada pripravila nujne spremembe tega zakona in podzakonskih aktov.

Zakon o RTV Slovenija je prejšnji teden podprlo 53 glasov, zato vnovična potrditev z zahtevano večino 46 glasov za koalicijo najverjetneje ne bo večja ovira. Kot večja bi se lahko pokazala zahteva za naknadni zakonodajni referendum. Alenka Jeraj, poslanka SDS, je že napovedala, da bodo verjetno zbirali podpise zanj in tako še v tretje skušali ubraniti zakon, ki ga je spisal Branko Grims, poslanec SDS. Da bodo tak referendum podprli, pa so napovedali tudi že v NSi.

V opoziciji so nasprotovali tako sprejemanju po nujnem postopku kot tudi vsebini zakonodajnih sprememb, za katere koalicija navaja, da bodo umaknile politiko iz upravljavski organov RTV Slovenija. Večjo moč bi pridobili zaposleni in tudi različne organizacije, ki bi po novem na podlagi razpisov imenovale programske svetnike. Kar 21 od 29 članov je namreč doslej imenoval državni zbor.