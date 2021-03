Uredniki Nove revije s prezirom nad Janšev čivk

»Trije izmed glavnih in odgovornih urednikov Nove revije s prezirom zavračamo lažnivo in manipulantsko primerjavo Nove revije z Novo24TV, kakršno si je dovolilv čivku z dne 3. marca 2021,« so danes zapisaliinPremier je v enem izmed svojih neštetih sporočil na družbenem omrežju Twitter omenjeno televizijsko postajo, ki mu je pač značilno naklonjena, označil za »zrno, ki je skalilo in rodilo«, ob čemer je to zrno označil za nekaj, kar »lahko primerjamo z nastankom Nove revije na začetku slovenske pomladi«.Trije izmed glavnih in odgovornih urednikov Nove revije so se odzvali, premiera takole podučujejo:»Nova revija je bila disidentsko dejanje državljanskega, intelektualnega in umetniškega odpora zoper razpadajoči totalitarni družbeni sistem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, Nova24TV je pa pompozno, neumno in nevarno trobilo porajajoče se diktature.Bolj bi bila na mestu primerjava Nove 24TV s Komunistom, glasilom Zveze komunistov v času najgloblje represije. V skladu s stalinističnimi rituali Janša in njegovi opričniki zdaj proslavljajo uspešno opravljeno prvo udarniško 'petletko',« so še poudarili.»Janez Janša nima nobene pravice, da si prilašča Novo revijo, ki je veliko naredila ne samo za osamosvojitev Slovenije, temveč tudi za njegovo osvoboditev iz vojaškega zapora,« so še bili neizprosni Tine Hribar, Boris A. Novak in Spomenka Hribar v kratkem odzivu na premierovo promoviranje omenjene televizije.