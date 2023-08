Uroš Urbanija je razrešen, svet zavoda je k temu podal soglasje

Svet zavoda je podal soglasje k razrešitvi vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije, kar je predlagal Zvezdan Martić še kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja 16. avgusta. Nato pa je po konstituiranju to storila še štiričlanska uprava, ki jo Martić vodi in z današnjim dnem Urbanijo tudi razrešila.

Kot je pojasnil član uprave Andrej Trček, član uprave zadolžen za pravne zadeve, je Urbanija v nasprotju s pooblastilom, ki mu ga je predal prejšnji vršilec dolžnosti generalni direktor Andrej Grah Whatmough, to nato brez omejitev predal Ireni Bočko, ki je z RTV Slovenija sodelovala preko podjemne pogodbe. »Kršil je pooblastilo, ki mu je bilo dano,« je dejal Trček in navajal, da bi Urbanija lahko prenesel dano pooblastilo za podpisovanje pogodb in finančnih dokumentov le pod pogojem, da ima zaposleni na RTV Slovenija sklenjeno pogodbo za vsaj drugo raven vodenja in sklepanje pogodb in le za zneske v višini 5.000 evrov.

Irena Bočko pa naj bi podpisala več pogodb in dokumentov nad to vrednostjo.

Urbanija je upravi odgovoril pisno in navedel, da to njegovo pooblastilo nikoli ni bilo veljavno in da je sicer za prenos pooblastil vedel tudi Grah Whatmough. Uprava naj zato ne bi našla dokazov, prav tako jih naj ne bi predložil Urbanija, ki je svoja stališča predstaviti tudi na seji sveta zavoda ustno.

»Ni svet tisti, ki vas razrešuje in ne zagovarjate se pred svetom. Mi smo le tisti, ki odločamo o tem, ali bomo podali soglasje k že izvršenemu dejanju,« je navedel predsednik sveta zavoda Goran Forbici, ki Urbaniji na seji po posvetu s pravnikom na koncu ni dal besede. Kot je navedel, mu je bila ta možnost že dana. Urbaniji jo je podal Martić oziroma uprava, ko mu je podala poziv 16. avgusta in mu podala tridnevni rok za možnost zagovora. »Uprava je procesne pravice spoštovala,« je prikimal Jožef Klavdij Novak, odvetnik Odvetniške družbe Čeferin, ki je kasneje navedel, da iz njegove pogodbe ne izhaja, kakšen mora biti ta zagovor.

Ker je nova uprava že objavila razpise za mesta direktorjev televizije, radia in digitalnih vsebin – rok se bo iztekel 8. septembra –, je namesto Urbanije za vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija predlagala dosedanjega urednika kulturnega in umetniškega programa na TV Slovenija Andraža Pöschla. »Dogovor je, da to mesto prevzemam do konca aktualnega razpisa za mesto direktorja TV Slovenija,« je dejal Pöschl, ki je obljubil, da bo ravnal skladno s pristojnostmi, ki so mu bodo predane, in skladno s sprejetimi dokumenti.

Tudi z njegovim imenovanjem je soglašalo 15 svetnikov.