Usklajevanje koalicije pred glavno tekmo

Da so preživeli vojno do predvečera glavne tekme, je podpredsednik vlade in gospodarski minister Zdravko Počivalšek nagovoril poslance, predvsem iz vrst koalicije, na Brdu pri Kranju. Udeleženci so imeli pred seboj – debata naj bi sicer tekla predvsem okoli zakona o dohodnini in energetskih bonih – očitno predvsem parlamentarne volitve.

Te so zdaj bolj kot ne v fokusu vseh strank, tudi Počivalškove Konkretno. Skupaj s podpredsednikom njegove stranke Alojzom Kovšco sta se v torek popoldne zato sešla na sestanku gibanja Povežimo Slovenije, v okviru katerega naj bi nastopili na volitvah.

A Kovšca, ki je bil cepljen novembra tudi s poživitvenim odmerkom, je imel rizičen stik. Zato je v sredo, torej dan po sestanku predstavnikov strank gibanja Povežimo Slovenijo, opravil hitri test, ki je bil pozitiven, in vse udeležence sestanka o tem tudi obvestil. Simptomi covida-19 so se pri njem pokazali isti dan zvečer. Pojavila pa so se namigovanja, da naj bi Kovšca za to, da je okužen, vedel že na srečanju gibanja Povežimo Slovenijo, vendar je to za Delo odločno zanikal in nam po premisleku pred svojega PR posredoval tudi elektronsko sporočilo NIJZ o opravljenem testiranju s četrtkovim datumom.

Počivalšek in Andrej Čuš, njegov državni sekretar in predsednik Zelenih Slovenije, ki se redno testirata in sta bila prav tako cepljena tudi s poživitvenim odmerkom, sta bila na testu negativna, zato lahko skladno s trenutnimi navodili NIJZ svoje obveznosti opravljata nemoteno. Čuš je napovedal svojo kandidaturo, Počivalšek pa se je, kot rečeno, udeležil koalicijskega vrha na Brdu.

Debata se je najbolj vrtela okrog dveh stvari, in sicer okrog zakona o dohodnini in o energetskih bonih.

Demografskega sklada ne bo

Poleg prvakov strank in ministrov, ki do konca mandata še načrtujejo sprejem pomembnejših zakonodajnih predlogov, je premier Janša Janša na Brdo sicer poleg koalicijskih poslancev povabil tudi poslance, ki manjšinski koaliciji zagotavljajo glasove za sprejem sprememb v parlamentu. Srečanja sta se udeležila le Zmago Jelinčič, prvak SNS, in Robert Polnar, za zdaj še poslanec poslanske skupine Desus.

»Debata se je najbolj vrtela okrog dveh stvari, in sicer okrog zakona o dohodnini in o energetskih bonih, s katerimi bo vlada odgovorila na energetske podražitve,« je po koncu povedal podpredsednik vlade in obrambni minister Matej Tonin, ki je podaril, da se pri zakonu o dohodnini odloča, ali želimo naprej ali se vračamo v Jugoslavijo.

Premier Janša pa je navedel, da imajo po izraženih stališčih za zdaj dovolj glasov za sprejem novele zakona o dohodnini, za katero so sami pred tem zahtevali prestavitev glasovanja. Po tem, ko je Levica vložila predlog za posvetovalni referendum, s katerim je zavrla sprejem sprememb, pa zdaj Janša dopušča tudi možnost, da bi v koaliciji sprejeli ta izziv. »Slovenci naj odločijo, ali hočejo višje plače,« je dejal. »Pogledali bomo, kakšne so terminske in proceduralne možnosti in okviri za to, da bi bilo to odločanje skupaj z volitvami, da ne bi nastali dodatni stroški in da ne bi ljudje dvakrat hodili na volišča,« je še dodal.

Gospodarski minister Počivalšek pa je povedal, da so se v tem mandatu odrekli možnosti poskusa sprejema zakona o demografskem skladu in bo ta počakal na odločitev naslednje vlade. V tako kratkem času pa ne bosta prodana niti Telekom Slovenije niti delež v družbi Sava.