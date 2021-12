Usoda zakona še v presoji ustavnih sodnikov

Neuradne informacije medijev, da je ustavno sodišče prisluhnilo Sindikatu policistov Slovenije in začasno zadržalo izvajanje spornih členov zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki naj bi po mnenju sindikata omogočil kadrovsko čistko v policiji, so se (za zdaj) izkazale za neresnične. Ustavno sodišče je imelo pobudo sindikata na dnevnem redu sredi tega tedna, vendar odločitve še niso sprejeli. Kristjan Mlekuš, predsednik omenjenega sindikata, nam je povedal, da neuradnih informacij iz medijev ne more komentirati, saj odločitve še niso sprejeli, niti ne vedo, ali je bila ta sploh sprejeta.

Brez kakšne širše razprave in predvsem preigravanja, kakšne posledice to lahko ima, so pred časom skozi zakonodajno sito spravili novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Med policisti, predvsem v sindikalnih vrstah, je završalo. Kot sta že večkrat poudarila tako Sindikat policistov Slovenije (SPS) kot tudi Policijski sindikat Slovenije (PSS) so razmere v slovenski policiji zaradi, tako so prepričani, političnega vmešavanja in nestrokovnega kadrovanja na najnižji točki v vsej zgodovini.

Novela je začela veljati pred mesecem dni, povzročila pa je, da je prenehal mandat približno 130 policijskim vodjem, med katerimi sta tudi direktorja kriminalistične in uniformiranje policije, direktorjih vseh osmih policijskih uprav in 110 komandirjem policijskih postaj. Novela je prinesla tudi drugačno umestitev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in mu s tem odvzela del avtonomnosti.

SPS je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti členov 49.a in 49.b ter 42. člena novele zakona, ki določajo imenovanje vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorjev policijskih uprav in načelnikov policijskih postaj. Prepričani so še, da je zakon podlaga za čistke kadra v policiji, ki ne bo poslušen oziroma ne bo sledil politiki.

Predsednik PSS Rok Cvetko pa je ob sprejetju novele zakona poudaril, da ta v takšni obliki, kot je, odpira vrata politiki v policijsko kadrovanje in da se mu ne bo odrekla prav nobena politična opcija, ki bo na oblasti.