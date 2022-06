Robert Golob daje mešane signale

Po nekajtedenski odsotnosti zaradi športne poškodbe dogajanje preteklega tedna ponovno analizirata Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. Vmes je koalicija vajeti prevzela v svoje roke. »Zbuja vtis, da to počne odločno, a imam vtis, da je nekaj okornosti in težav pri spoštovanju običajev in paragrafov,« je dogajanje opisal Žerdin.

Markeš meni, da se trenutna opozicija nima pravice sklicevati na demokratične norme, saj jih, ko je bila sama v vladi, ni nikoli upoštevala. »Skozi tako umazana usta, kot jih imajo oni, SDS nima pravic izrekati nobenih manter o demokraciji,« je bil jasen Markeš, ki meni, da se novi vladi ni treba ozirati na nenapisana pravila, temveč zgolj na ustavo in zakone.

Se pa Markeš boji, da so nekatera področja pod novo vlado prepuščena stihiji in slabo kadrovsko pokrita. Prej bi rekel, da gre novi vladi slabo, kot dobro, a poudarja, da je za ocene še prezgodaj. Žerdin je opozoril, da se je novi predsednik vlade Robert Golob v svojem kabinetu obdal z več kot pol ducata državnimi sekretarji. V svojem kabinetu ima osebje, ki je politično in strokovno morda močnejše od ministrskih funkciji. To gotovo velja na področju obramboslovja, kjer je državni sekretar v Golobovem kabinetu dr. Anton Grizold strokovno in politično mnogo »večja kapaciteta« od obrabnega ministra Marjana Šarca, je pojasnil Žerdin.

Markeš meni, da Golob pogosto daje močno mešane signale. Včasih ni jasno, kdo vleče poteze. Žerdin je poudaril, da je vprašanje zlasti, ali bo vlada izpeljala zaveze, zapisane v koalicijski pogodbi na področju zdravstva. Markeš meni, da bi nekatere vladne poteze, zlasti v zdravstvu, lahko prisilile Levico, ki ima jasna stališča, da zapusti vlado, namesto nje pa bi v koalicijo lahko prišla Nova Slovenija, kar bi lahko bilo v interesu nekaterih. »Levica bo imela izredno težko nalogo, ali se bo utopila v Golobovi levi inklinaciji ali pa bo morala izstopiti iz vlade, kar je želja podjetniškega lobija,« je dejal Markeš, ki dopušča možnost, da Golob igra igro »deli in vladaj«.