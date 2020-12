Utrinki s smučišča

Jernej Vrtovec je včeraj dejal, da je na sidru lahko samo ena oseba, enako velja za sedežnico. Ob tem smučarjem priporoča, da vozovnice kupijo v predprodaji in se tako izognejo preveliki gneči na prodajnih mestih. FOTO: Voranc Vogel/Delo

NIJZ že pripravlja nova priporočila, s katerimi bodo določili, da bo v manjših zaprtih žičniških napravah (krožne kabinske žičnice, do šest potnikov) dovoljen prevoz enega potnika. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Minuli vikend so se lahko po belih strminah že spustili prvi smučarji in borderji – domačini. Z delnim sproščanjem ukrepov se je tako začela težko pričakovana smučarska sezona. Že čez vikend so se odprla smučišča v Kranjski Gori, na Mariborskem Pohorju, na Krvavcu ... danes pa so jim sledila še nekatera smučišča po drugih krajih v Sloveniji.V štirih statističnih regijah: osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski je prehod med občinami in s tem tudi do različnih smučišč dovoljen le osebam, ki imajo na pametnem telefonu naloženo aplikacijo #ostanizdrav za prehod občinske meje. Sicer pa so smučišča odprta za domačine. Vlada dovoljuje obratovanje vlečnic, sedežnic in krožnih kabinskih žičnic, ki bodo lahko hkrati peljale le eno osebo oziroma člane istega gospodinjstva. Na včerajšnji večerni dopisni seji je dovolila še prevoz z nihajno žičnico in vzpenjačo, v katerih bo potrebna medosebna razdalja najmanj 1,5 metra, izjema so člani istega gospodinjstva.Zbrali smo nekaj utrinkov s smučišča na Krvavcu: