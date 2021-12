90 odstotkov hospitaliziranih v UKC Ljubljana je necepljenih

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v Sloveniji v četrtek opravili 4997 PCR testiranj in odkrili 1203 pozitivne primere. Opravili so tudi 79.587 hitrih antigenskih testov. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh znaša 785. V državi je trenutno sicer 16.576 aktivnih primerov okužb s koronavirusom.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.247.536 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.185.924 ljudi.

Vlada je pred prazniki uvedla poostrene ukrepe, da bi zmanjšala hitrost širjenja okužb. Podrobnosti o trenutnem stanju covida-19 v UKC Ljubljana in predstavitev priporočil za praznične dni so danes predstavili predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc, vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović, vodja diagnostično-terapevtskega servisa Marko Žličar ter vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje in infektologinja Mateja Logar.

Izjavo si lahko ogledate na tej povezavi:

Osebje UKC Ljubljana je obiskal predsednik republike Borut Pahor in jim predal simbolično darilo. Kot je ob tem povedal, takšne tradicije služijo temu, da se spomnimo, da smo ljudje in moramo biti prijazni drug do drugega ter se obdarovati z majhnimi stvarmi. »S takšnimi stvarmi si tudi pokažemo, kako potrebujemo eden drugega in pomagamo tistim, ki morda nimajo v življenju vsega tistega, kar ima večina. Hkrati se spomnimo na vse tiste, ki so trenutno v težjih pogojih, tudi v bolnišnicah. Gre za čas, ko mislimo eden na drugega,« je ob predaji piškotov dejal Pahor. Slovenke in Slovence je pozval k strpnosti in posebej opozoril na to, da moramo biti v teh dneh pozorni do najmlajših, ki so v tej krizi zelo trpeli. Zdravstveno osebje je pred prazniki sicer pozvalo k delu od doma in praznovanju znotraj družinskih mehurčkov.

Tatjana Lejko Zupanc je povedala, da je zanje »največje darilo dobra misel, dobra želja«. Opozorila je, da je ravnokar »minil mejnik dveh let, ko je bilo objavljeno eno prvih opozoril o novem virusu« in opomnila na solidarnost do zdravstvenih delavcev v tem času.

Bojana Beović je glede cepljenja prebolevnikov pojasnila: »Pri omikron različici je zaščita pri prebolevnikov slabša. Kaj to pomeni za tiste, ki so dvakrat cepljeni in prebolevniki, je težko reči, so pa zagotovo slabše zaščiteni proti omikronu kot proti delta različici. Pomembno je tudi, kdaj so časovno preboleli koronavirus in kdaj so bili cepljeni. Predvsem starejšim bi zato svetovala tretji odmerek.« Vsak stik s cepivom vzpodbudi mehanizem zaščite, je še dodala Beović. V posvetovalni skupini so sicer zadovoljni s povečanim številom cepljenih s tretjim odmerkom (z njim cepljenih je okrog 24.000 ljudi). Nekatere države že cepijo s četrtim odmerkom, nekatere druge o tem razmišljajo.

Silvestrovanja na prostem so prepovedana. FOTO: Matej Družnik/Delo

Priporočila je striktno testiranje pred druženji. Hitri antigenski testi zaznajo omikron različico, je pojasnila Bojana Beović. Na vsak način je najbolj pomembno, da se družimo le s cepljenimi ljudmi in da se testiramo tik pred dogodkom, ki se ga nameravamo udeležiti. Na tak način bomo zaščitili svoje ranljive najbližje.

Mateja Logar je še enkrat povedala, da so svetovali prepoved vseh silvestrovanj, tudi v zaprtih prostorih, a jih vlada ni uslišala. »Zdelo se nam je, da so zbiranja neustrezna. Podobno mnenje je podala tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Mi smo svetovalna skupina, odločevalci so se odločili po drugih interesih. Zato smo priporočili, da je potrebno pred udeležbo na praznovanju znotraj lokalov opraviti test, organizatorji pa morajo voditi seznam vseh udeležencev.« Na vsakem posamezniku je, da smo odgovorni in da ravnamo samozaščitno, je še dejala Logar.

V državi je trenutno sicer 16.576 aktivnih primerov okužb s koronavirusom. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Število hospitalizacij upada

Število hospitalizacij upada, vendar ne na intenzivni negi, kjer je število covidnih bolnikov še vedno zelo visoko, je dejal vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb. Poudaril je, da si vsi zaposleni v zdravstvu želijo, da v bolnišnicah po praznikih ne bo dodatnih sprejemov, saj si tega sistem ne more privoščiti. Po Jerebovih besedah je kar 90 odstotkov hospitaliziranih v UKC Ljubljana necepljenih, zato je cepljenje proti covidu-19 ključno. Prebivalce je pozval naj se cepijo in izognejo večjim prazničnim druženjem.

Strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar pa je danes povedala, da bo v njihovem kliničnem centru v prihajajočih praznikih skrbelo za bolnike več kot 600 zaposlenih. »V kliničnem centru je tudi sicer v vsaki sekundi, ali ponoči ali med vikendi ali prazniki, najmanj toliko ljudi v službi. Skrbeli bodo za vse bolnike, tako tiste s covidom-19 kot ostale. Za vse naše bolnike bo nemoteno poskrbljeno, kot vedno,« je dejala.

Pojasnila je, da vzporedno z obravnavo bolnikov s covidom-19 v največji možni meri teče tudi obravnava ostalih bolnikov. »Ker ti bolniki so dosti čakali in moramo tudi zanje poskrbeti, saj se njihovo stanje ne sme poslabšati. V ambulantnem delu pregledamo od 4000 do 5000 ljudi dnevno. V velikem pogonu torej poteka tudi necovidna dejavnost, ki jo bolniki potrebujejo,« je dodala.