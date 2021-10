V četrtek se marsikje obeta slana

Medtem ko so v visokogorju že nekaj dni vremenske razmere podobne zimskim, so se temperature to jutro tudi ponekod po nižinah spustile pod ničlo, še hladneje pa bo v četrtek zjutraj, ko se marsikje obeta slana. V Ratečah so davi ob 8. uri namerili minus 1,9 stopinje Celzija, v Kočevju pa minus 0,7 stopinje.



Ponekod na nižje ležečih območjih Gorenjske in po mraziščih Notranjske so to jesen že imeli jutranje temperature pod ničlo, še nižje temperature pa se marsikje po državi obetajo prihodnje dni.



V sredo bo namreč naše kraje v višinah zajela večja količina hladnega zraka, noč na četrtek pa bo mirna, zato se bo ozračje precej ohladilo, je napovedala dežurna meteorologinja na Agenciji RS za okolje Katja Kozjek. Po njenih besedah bo tako četrtkovo jutro najhladnejše v tem tednu in, kot kaže, se bodo marsikod po Sloveniji prvič v tej sezoni temperature spustile pod ledišče, prvič je v tej sezoni marsikje možna slana. Tudi v nadaljevanju tedna bodo jutra ostala hladna.



Ta teden bo zaradi opisanega dogajanja tako nekoliko hladnejši od povprečja v tem letnem času, prihodnji teden pa naj bi se spet nekoliko ogrelo.



V visokogorju je sneg, ki se bo zaradi nizkih temperatur v tem tednu tam obdržal. V sredo bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije prehodno rahlo deževalo, meja sneženja se lahko občasno spusti tudi pod tisoč metrov, odvisno od tega, kako močno bo deževalo, je še napovedala meteorologinja. Na Kredarici je trenutno 40 centimetrov snega, zjutraj pa so tam namerili minus 6,8 stopinje Celzija.

