V igri načrt, da bi Knovs vzpostavili brez SDS

Danes mineva 127. dan, odkar je bil s potrditvijo mandatov vseh 90 poslancev tudi uradno ustanovljen deveti sklic državnega zbora, a ta še vedno ostaja brez parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnostnih služb (Knovs). Morala bi jo voditi SDS, ki pa sodelovanje v njej v celoti protesno zavrača, zato Knovsa ostali parlamentarci skladno z zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb do zdaj sploh niso mogli ustanoviti. V kratkem bi se po naših informacijah to lahko spremenilo.