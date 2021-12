6.55 V Italiji veljajo strožja pravila proti covidu-19

V Italiji so danes začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, v skladu s katerimi so tisti, ki niso ne cepljeni ne covida-19 niso preboleli, izključeni iz večjega dela javnega življenja. Vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditev je namreč dovoljen le cepljenim in prebolevnikom. Strožji ukrepi, ki jih je vlada premier Maria Draghija sprejela konec prejšnjega meseca, bodo veljali do najmanj 15. januarja. Iz ukrepov so izvzeti otroci do 12. leta starosti.

Vsi potniki v javnem prometu, tudi mestnem, pa morajo biti cepljeni, prebolevniki ali morajo imeti negativni test na novi koronavirus. Italijani svoj status dokazujejo s tako imenovanim zelenim potrdilom, ki je na voljo v digitalni ali natisnjeni obliki. Na smučiščih v Italiji velja pravilo PCT, medtem ko lahko gredo v gorske koče samo cepljeni in prebolevniki. Tujci lahko svoj status dokazujejo z evropskim covidnim potrdilom.

S 15. decembrom bo v Italiji postalo obvezno cepljenje za osebje, zaposleno v šolah, policiste in vojake. Že od aprila je cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse zdravstvene delavce.

6.50 Evroskupina o zaostrovanju pandemije in proračunskih načrtih

Finančni ministri držav v območju z evrom bodo danes v Bruslju razpravljali o vplivu zaostrovanja pandemije covida-19 ob pojavu nove različice omikron na finance in gospodarstvo ter o ocenah osnutkov proračunskih načrtov, ki jih je prejšnji mesec predstavila evropska komisija. Evroskupina bo po pričakovanjih podprla ocene komisije. Slovenski osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto je tako kot na splošno vsi osnutki držav območja z evrom po oceni komisije skladen z evropskimi priporočili, pri čemer v Bruslju opozarjajo, da lahko slovenska davčna reforma obremeni vzdržno in vključujoče okrevanje.

Ocene so tudi letos prilagojene pandemični realnosti. Unija je namreč zaradi pandemije zamrznila evropska proračunska pravila in ta ureditev naj bi veljala do konca prihodnjega leta. Bruselj se v pandemiji osredotoča na upoštevanje kvalitativnih fiskalnih priporočil, naj članice zagotovijo fiskalne ukrepe, ki bodo podprli gospodarstvo in ohranili nacionalne naložbe ter dobro izkoristili sredstva za okrevanje za dodatne naložbe v podporo rasti in delovnim mestom v prihodnjih letih.

Pri tem v komisiji izpostavljajo Italijo, ki ob visokem javnem dolgu zaznava hitro rast tekočih izdatkov. Nasploh v primeru držav z visokim javnim dolgom – poleg Italije so to še Belgija, Francija, Grčija, Portugalska in Španija – izpostavlja potrebo po previdnejši fiskalni politiki.