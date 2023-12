V leto 2024 državljani vstopajo z občutkom večje umirjenosti

V nadaljevanju preberite:

Slovenci v novo leto vstopamo večinoma previdno, z nekoliko več optimizma kot lani in manj strahu. Podražitev hrane in energentov se boji manj državljanov kot lani, se je pa precej povečal strah pred povečanjem nestrpnosti med ljudmi in nekoliko manj strah pred politično nestabilnostjo. Konfliktov v Ukrajini in bolj svežega na Bližnjem vzhodu, državljanov ni strah.

Vrstni red občutkov, ki spremljajo državljane ob prehodu v novo leto, je po rezultatih ankete inštituta Mediana za Delo, enak kot lani, nekoliko pa so se spremenila razmerja med njimi. Previdnost izpostavljajo starejši od 65 let (49 odstotkov) in tisti z visokošolsko izobrazbo (47 odstotkov).

»Slovenci smo še naprej najraje previdni in dajemo temu prednost pred čustvenim investiranjem v prihodnost,« iz rezultatov ankete razbere dr. Boris Vezjak, filozof s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Iztek prejšnjega leta sta po njegovem mnenju gotovo zelo obarvala ukrajinska vojna in razprava o energetski draginji, obe pa sta za večino prebivalstva videti že pozabljeni temi: »Do vojne smo postali bolj indiferentni, podražitev energentov je zmernejša od pričakovane – od tod občutki večje umirjenosti in zmanjševanja strahu«.