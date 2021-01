Ciglerju Kralju se obeta interpelacija

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Po neuradnih informacijah STA se bo moral minister za delozaradi dodelitve sredstev Zavodu Iskreni zagovarjati tudi na interpelaciji. Spisali naj bi jo v LMŠ in jo že poslali v usklajevanje več opozicijskim strankam.Potem ko so opozicijske stranke zahtevale sklic nujne seje odbora DZ za delo o vlogi Ciglerja Kralja in NSi pri dodelitvi sredstev Zavodu Iskreni, v Levici in SAB zahtevajo ministrov odstop. LMŠ, SD, Levica in SAB so kritične tako do povezav ministra z zavodom kot do izvedbe javnega razpisa in dejavnosti zavoda Prvak strankeje na twitterju zapisal, da gre za »kapljo čez rob«, opozicija pa je dolžna ukrepati. »Financiranje lastnega zavoda, ki je proti cepljenju, je kaplja čez rob. Ne glede na konstruktivno nezaupnico (ki ostaja naša prioriteta), je opozicija dolžna ukrepati v takšnem primeru. Minister mora oditi. Da o stanju v domovih starejših niti ne govorimo,« je Šarec navedel na Twitterju.V LMŠ, SD, Levici in SAB so namreč v torek zahtevali sklic nujne seje odbora DZ za delo, na kateri bi obravnavali sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije covida-19, še zlasti projektov Zavoda Iskreni, ki je po njihovi oceni sporno.Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč lansko poletje objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije. Namen je bil podpreti projekte, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi epidemije. Na razpisu so izbrali tudi Zavod Iskreni, zavod za kulturo življenja.V opoziciji so kritični tako do povezav ministra z zavodom kot tudi do vsebin in dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo v zavodu.Po besedah vodje poslancev Levice»gre za zavod, ki širi precej nazadnjaške oziroma mračnjaške poglede na svet«. V zavodu nasprotujejo splavu, cepljenju in kontracepciji ter zagovarjajo pogled na družino, ki jo oblikujejo poročena moški in ženska ter otroci, je naštel. Vatovec je pri tem ministra Cigler Kralja pozval k odstopu. »V vsaki normalni državi bi ob takšnem sumu korupcije moral minister odstopiti. K temu ga tudi pozivam,« je povedal.Poslanec SABpa je potegnil vzporednice z vlado. Spomnil je, da je takratni gospodarski ministermoral v podobnem primeru odstopiti. »Takrat jerekla, da je to edino pravilno. Zato pričakujemo, da bo NSi v tem primeru imela enako visoke standarde in to zahtevala tudi od lastnega ministra,« je povedal.Poslanec SDje v današnji izjavi za medije ponovil, da je minister Cigler Kralj ustanovitelj in lastnik tega zavoda. »Pred nastopom funkcije se je temu odpovedal, a je očitno, da gre za zelo jasne in očitne indice koruptivnega dejanja,« je dejal. V stranki dodelitev sredstev zavodu ostro obsojajo.Poslanec LMŠpa je poudaril, da je razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije vodila članica ožje ministrove ekipe, ki je zaposlena v njegovem kabinetu na zaupanje. Ocenil je, da je težko, »da bi mimo ministra šla neka zadeva, za katero je odgovoren eden izmed njegovih najožjih sodelavcev«. Kovačič je opozoril tudi, da Zavod Iskreni izdaja Domovino. V njej po njegovih navedbah oglašuje tudi obrambni ministerV zahtevi za sklic nujne seje odbora sicer predlagajo, naj odbor s sklepom pozove ministrstvo, da pošlje DZ dokumentacijo, na podlagi katere je bil na javnem razpisu izbran omenjeni zavod, in razloge za tako odločitev. Komisiji za preprečevanje korupcije pa naj predlaga, da preuči morebitne sume korupcijskih tveganj, povezanih z ministrovo osebno vpletenostjo v javni razpis za omenjeno sofinanciranje projektov.