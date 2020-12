V Ljubljani se na hitri test čaka več kot dve uri

Vrsta za testiranje na Konresnem trgu. FOTO: Blaž Samec/Delo

FOTO: Blaž Samec/Delo

Danes se je pričelo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi v šestih krajih po Sloveniji. Mobilnim ekipam je bilo razdeljenih 5000 hitrih testov, že danes pričakujejo na ministrstvu za zdravje še 35 tisoč hitrih testov, do 28. decembra pa bo dobavljenih dodatnih 300 tisoč testov, so sporočili z ministrstva. Zanimanje za testiranje je zdaj veliko.Na Kongresnem trgu v Ljubljani se ves dopoldan vije dolga vrsta čakajočih na testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Tisti, ki so prišli na testiranje že zjutraj, so prišli na vrsto čez dve uri in pol. Tudi ob enajstih je bila vrsta čakajočih še vedno enako dolga kot zjutraj.V vrsti so bili vseh starosti.se je odločil priti na testiranje, ker namerava za božične praznike domov k staršem, testiral se bo za vsak primer, v tveganem stiku ni bil, saj se zelo pazi in se ne druži z nikomer, je povedal. Drugače je z, ki je prišla na hitri test, ker je bila predvčerajšnjim v tveganem stiku z okuženo osebo. »Ker je možnost hitrega testiranja, sem prišla sem, da bom hitreje izvedela za rezultat, kot če bi se prijavila na PCR-test,« je povedala.Na Kongresnem trgu je bila ves čas prisotna tudi policija, a je testiranje potekalo mirno. Vsi čakajoči so nosili maske.V Ljubljani bodo hitra testiranja izvajali tudi jutri in v četrtek. Poleg Kongresnega trga, kjer bodo kot danes testirali med osmo zjutraj in 17. uro, bo možnost testiranja tudi v Vilharjevem podhodu, in sicer med 10. in 17. uro.Na odvzem brisa se ni treba posebej naročati. S seboj je treba imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Rezultat testa dobi testirana oseba približno 15 minut po testiranju. Če je test pozitiven, je treba takoj domov in ostati v izolaciji. Od doma je treba poklicati svojega izbranega zdravnika. »Negativni rezultat testa naj vam ne da občutka lažne varnosti, saj ste čez dve uri že lahko pozitivni. Še naprej upoštevajte vsa priporočila,« opozarjajo z ministrstva za zdravje.V Mariboru lokacija testiranja še ni znana, testiranje pa bo potekalo jutri in v četrtek od 9. do 16. ure. V Celju bo množično testiranje organizirano v dvorani Golovec danes od 10. do 17. ure, jutri od 9. do 17. ure in v četrtek od 9. do 15. ure.V Novem mestu množično testiranje poteka v avli Kulturnega centra Janeza Trdine danes od 10. do 17. ure, jutri od 9. do 17. ure in v četrtek od 9. do 15. ure.V Murski Soboti bo množično testiranje organizirano v drevoredu Martina Lutra danes od 11. do 17. ure, jutri od 9. do 17. ure in v četrtek od. 9. do 13. ure.Na Ptuju bo množično testiranje na parkirišču pred Zdravstvenim domom Ptuj danes, jutri in v četrtek od 9. do 17. ure.V Novi Gorici bo testiranje s hitrimi testi na Kidričevi cesti 7 v obliki »drive in« jutri od 9. do 17. ure in v četrtek od 9. do 15. ure.V Velenju se bo mogoče testirati na Titovem trgu jutri od 9. do 17. ure in v četrtek od 9. do 15. ure.V Sevnici bodo testirali v Zdravstvenem domu danes od 12. do 17. ure in jutri od 9. do 15. ure ter v četrtek od 9. do 15. ure.V Lenartu se bo mogoče tudi s hitrimi testi testirati pred Zdravstvenim domom danes, jutri in v četrtek od 8. do 15. ure.V Slovenj Gradcu, Kopru in Kranju se množično testiranje začne po božičnih praznikih. V Slovenj Gradcu bo 26. decembra od 9. do 17. ure množično testiranje s hitrimi testi organizirano v športni dvorani, v Kopru na parkirišču nogometnega stadiona (»drive in«) 28. in 29. decembra od 9. do 17. ure, v Kranju pa v šotoru na Slovenskem trgu 28., 29., 30. in 31. decembra od 9. do 17. ure.V Slovenski Bistrici bo množično testiranje omogočeno na parkirišču pri telovadnici na Partizanski ulici 35 (»drive in«) po novoletnih praznikih 4. in 5. januarja od 8. do 17. ure.