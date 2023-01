V nekaj urah več kot 7000 podpisov za pomočnice vzgojiteljic

Pogajanja vladnih predstavnikov in Sviza med drugim tudi glede plač pomočnic vzgojiteljic še niso končana, nadaljevala se bodo v ponedeljek. V podporo njihovemu dvigu je podpise danes začel zbirati Inštitut 8. marec in jih v le nekaj urah zbral več kot 7000. V Skupnosti vrtcev Slovenije opozarjajo, da bi moralo biti dostojno plačilo za delo zaposlenih samoumevno.

Uraden predlog Svizu, o katerem se bodo pogajali v ponedeljek, so vladni pogajalci obljubili do danes. Po pogajanjih v sredo so sicer pojasnili, da ponujajo 12-odstotno zvišanje plač pomočnicam vzgojiteljic. Sviz je ta teden opozoril, da je povprečna plača pomočnic vzgojiteljic več kot 20 odstotkov nižja od povprečne plače zaposlenih s primerljivo izobrazbo v javnem sektorju, medtem ko je povprečna plača vojaka 48 odstotkov višja od povprečja vseh zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v javnem sektorju.

Pomočnice vzgojiteljic, katerih izhodiščna plača je pod minimalno, so v preteklih dneh večkrat povedale, da čutijo podporo javnosti. Ta se je pokazala že v nekaj urah zbiranja podpisov za dvig njihovih plač, peticijo je objavil Inštitut 8. marec. Kot je dejala Mojca Lukan z Inštituta, so pomočnice vzgojiteljic z njimi od jutra do poznega popoldneva: »So zamenjava za čistilke, ko te zbolijo, so prva pomoč pri poškodbah, so opazovalke, pravljičarke, glasbenice, športnice, znanstvenice in naročje za crkljanje. Pričevanja kažejo, da prevzemajo tudi naloge vzgojiteljic, ko so te odsotne. Pomočnice vzgojiteljic so eden izmed temeljev vzgoje naših otrok.«

Nobena plača nižja od minimalne

Na Inštitutu 8. marec so še poudarili, da več kot 22.000 zaposlenih v javnem sektorju prejema dodatek do minimalne plače: »Nesprejemljivo je, da imamo v Sloveniji zakonodajo, ki omogoča, da delaš polni delovni čas, v pogodbi o zaposlitvi pa je zapisana plača, ki je nižja od minimalne.« Petra Meterc je dodala, da je rešitev jasna: »Dvigniti plače pomočnic vzgojiteljic in drugih delavcev v javnem sektorju ter spremeniti zakon o minimalni plači tako, da nobena osnovna plača ne more biti nižja od minimalne.«

Prav na ta problem in konkretno situacijo s pomočnicami vzgojiteljic že leta opozarjajo v Skupnosti vrtcev Slovenije, kot je dejala predsednica Silvija Komočar: »Nazadnje smo na to glasno opozorili ob noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Žal se ni zgodilo veliko, za pomočnice vzgojiteljic se je situacija celo poslabšala, saj sta z napredovanji v nazive sledili še eno razočaranje in razvrednotenje njihovega dela.«

Pomočnice zdaj namreč sicer lahko napredujejo v nazive, a se to pri plači ne pozna. Tudi zato so predlagali najprej spremembe pri izhodiščnih plačnih razredih, na to je opozarjal tudi Sviz, a so naleteli na gluha ušesa. Komočarjeva je še dodala, da je odhodov pomočnic vzgojiteljic in vzgojiteljic iz poklica vedno več, največ na obmejnih območjih, kjer se na delo raje vozijo v tujino v gospodarske dejavnosti. »Od izčrpanega in družbeno razvrednotenega posameznika, ki mora za golo preživetje pogosto opravljati tudi dve službi, preprosto ne moremo pričakovati velike delovne vneme in ustvarjalnega zanosa pri vzgoji in izobraževanju 'naše prihodnosti',« je sklenila Komočarjeva.