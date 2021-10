V petek delež pozitivnih znašal dobrih 25 odstotkov

10.38 Po oceni virologinje testi Majbert Pharm neučinkoviti in neustrezni

Na petkovi seji preiskovalne komisije DZ je kot priča nastopila tudi virologinja Metka Paragi, nekdaj zaposlena na NZLOH. Po njenih besedah testi Majbert Pharm za hitro testiranje na koronavirusno okužbo niso ustrezni in ne izpolnjujejo tehničnih zahtev, NZLOH pa je kljub temu njihovo ustreznost potrdil in uporabo testov priporočil vladi. Na vprašanja je pred komisijo najprej odgovarjala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik, ki je med drugim zavrnila očitke, da naj bi bila verifikacija hitrih testov podjetja Majbert Pharm opravljena nestrokovno.

Pojasnila je, da so pri verifikaciji upoštevali strokovne kriterije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Zavrnila je tudi namigovanja, da naj bi NLZOH zaradi opozarjanja na nestrokovnost verifikacije odpustil eno od zaposlenih, to naj bi bila ravno Paragijeva. Kot poroča 24ur.com, je bila virologinja 15 let nacionalna kontaktna točka pri Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), hkrati je bila zaposlena na NLZOH, kjer je vodila referenčni laboratorij za covid-19.

10.15 Na Danskem vsem cepljenim na voljo poživitveni odmerek

Na Danskem bodo oblasti vsem prebivalcem omogočile cepljenje s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19, je v petek sporočil danski minister za zdravje Magnus Heunicke. V naslednjih mesecih naj bi poživitveni odmerek prejelo okoli milijon in pol prebivalcev Danske. Cilj je, da bi vsi državljani prejeli tretji odmerek šest mesecev in pol po drugem odmerku, je dejal Heunicke.

Na Danskem tiste z oslabljenim imunskim sistemom in stanovalce domov za starejše s poživitvenim odmerkom cepijo od septembra. V prihodnjih tednih pa bodo možnost cepljenja s poživitvenim odmerkom sprva razširili na starejše od 65 let ter zaposlene v zdravstvenem sektorju in domovih za starejše, je napovedal. Danska je zaradi visoke precepljenosti septembra kot prva članica EU ukinila vse omejitve, ki so jih oblasti uvedle za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Po podatkih danskih zdravstvenih oblasti je bilo z dvema odmerkoma doslej cepljenih 85,4 odstotka starejših od 12 let. Tretji odmerek pa je doslej na Danskem prejelo 2,2 odstotka prebivalcev.

09.48 V petek odkrili 1437 pozitivnih primerov

Po podatkih sledilnika za covid-19 so v petek v Sloveniji opravili 5713 PCR testov in zabeležili 1437 pozitivnih primerov, delež pozitivnih je tako znašal 25,2 odstotka. Opravili so tudi 30.587 hitrih antigenskih testov. Hospitaliziranih je 398 bolnikov s covidom-19, od tega jih 119 potrebuje intenzivno terapijo. V petek so po podatkih sledilnika umrli štirje bolniki s covidom-19.

Dnevno število novopotrjenih okužb je bilo v petek najvišje po 30. marcu, ko jih je bilo 1529. Po podatkih NIJZ je v državi trenutno 12.158 aktivnih primerov okužb. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 927, kar je 79 več kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 573 okužb na 100.000 prebivalcev, 21 več kot dan prej. Ocenjeno število aktivnih primerov okužbe se je povečalo za 451.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.139.348 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.064.290.

0 8.26 Na voljo nova posojila za organizatorje potovanj

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov razpis za ugodna posojila organizatorjem potovanj, ki so utrpeli posledice zaradi drugega vala epidemije covida-19. Na voljo je skupaj 10 milijonov evrov, vloge pa je mogoče oddati najpozneje do 5. novembra do 14. ure. Na razpis, ki ga je sklad objavil v zadnji številki uradnega lista, se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja s sedežem v Sloveniji, ki se ukvarjajo z organizacijo potovanj, potniškim prometom, rezervacijami in drugimi s potovanji povezanimi dejavnostmi, ter imajo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju.

Posamezni upravičenec lahko pridobi posojilo v višini do največ 1,8 milijona evrov, je razvidno iz razpisa. Najdaljša ročnost posojila je lahko 72 mesecev, obrestuje pa se po fiksni letni obrestni meri v višini enega odstotka za majhna in srednje velika oz. dva odstotka za velika podjetja.

O priporočilu mora sedaj odločiti še vodstvo FDA, podoben postopek pa morajo izpeljati še pri Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi. FOTO: Rob Engelaar/Afp

08.17 Svetovalni odbor FDA priporočil poživitveni odmerek cepiva J&J

Svetovalni odbor pri ameriški Upravi za hrano in zdravila (FDA) je v petek priporočil izredno uporabo poživitvenega odmerka za cepivo proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson. FDA je pred tem že odobrila poživitveni odmerek cepiv proti covidu-19 podjetij Pfizer in Moderna. V ZDA so v uporabi le omenjena tri cepiva, pri čemer je bil doslej dovolj le en odmerek cepiva Johnson & Johnson in po dva odmerka cepiv Pfizerja in Moderne.

Za cepivo Johnson & Johnson svetovalni odbor priporoča poživitveni odmerek dva meseca po prvem odmerku, vendar tako kot pri drugih dveh cepivih le za starejše od 65 let in tiste, pri katerih obstaja tveganje za hujši potek bolezni covid-19. O priporočilu mora sedaj odločiti še vodstvo FDA, podoben postopek pa morajo izpeljati še pri Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).