V petek spet o medijih v Sloveniji

Čeprav sta premierin minister za kulturoodpovedala udeležbo, naj bi v petek skupina za spremljanje demokracije, vladavine prava in temeljnih svoboščine v evropskem parlamentu vendarle znova obravnavala Slovenijo.Nastopili naj bi glavna urednica STA, generalni direktor RTVS, strokovnjakainteriz Združenja novinarjev in publicistov (mora še potrditi udeležbo). V drugem panelu naj bi nastopila vrhovna državna tožilkain varuh človekovih pravicPrenos zasedanja skupine, ki jo vodi evropska poslanka, bo potekal po spletu. Prva obravnava, med katero so nastopili časnikarji in strokovnjaki, je potekala 5. marca.»Spet smo na začetni točki: predsednik vlade je zahteval zaslišanje z njegovo fizično navzočnostjo v evropskem parlamentu. A kot doslej je videti nezmožen razumeti logistične posledice svojih zahtev. Odbor za zaslišanje ostaja prožen. Njegovi člani se strinjajo z virtualnim srečanjem; kar je kočljivo vprašanje med zdravstveno krizo. Kljub temu bodo nadaljevali spremljanje položaja v Sloveniji,« so nam glede Janševe odpovedi nastopa sporočili iz pisarne Sophie in 't Veld.