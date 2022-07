V ponedeljek potrdili 2939 okužb s koronavirusom

V ponedeljek so v Sloveniji ob 957 PCR-testih in 8586 hitrih antigenskih testih potrdili 2939 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v ponedeljek zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 78 bolnikov, na oddelkih intenzivne terapije pa osem. Umrl je en posameznik, okužen s koronavirusom.

Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 309 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je 20 manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je bilo v ponedeljek s potrjeno okužbo skupno 19 bolnikov, enako kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1624, kar je 28 več kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1064, kar je 29 več kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 22.548 aktivnih primerov okužb, kar je 629 več kot dan prej.

Za okužene naj teste prevzame zdrava oseba

Pri Lekarniški zbornici Slovenije so opozorili, naj okuženi s koronavirusom ne hodijo v lekarno. Za bolne in okužene naj zdravila, teste za samotestiranje ali druge izdelke v lekarnah prevzame zdrava oseba. Zdravi pa morajo v lekarnah nujno nositi masko in si ob vstopu razkužiti roke, so zapisali v sporočilu za javnost.

V zbornici namreč opažajo, da vse več okuženih z novim koronavirusom prihaja v lekarne preverjat, ali je njihov izvid res pozitiven, ali pa po zdravila in druge izdelke, so povzeli besede predsednice lekarniške zbornice Darje Potočnik Benčič. Dodala je, da pa mnogi ravnajo samozaščitno in odgovorno. »Med drugim tudi tako, da se ob znakih okužbe testirajo sami s hitrimi testi za samotestiranje. Teste lahko dobijo v vsaki lekarni,« je spomnila.

Posvetovalna skupina na NIJZ je v petek predlagala uvedbo obveznega nošenja zaščitnih mask v zdravstvenem sistemu, in sicer v skupnih zaprtih prostorih v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, lekarnah, pa tudi v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih.