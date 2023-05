V SB Celje razkrili višino zahtevane odškodnine

V nadaljevanju preberite:

V SB Celje so konec lanskega leta potrdili, da so zaradi zamenjave identitet pacientov, ki se je zgodila septembra lani, prejeli en odškodninski zahtevek. Njegove višine zaradi sklicevanja na varstvo osebnih podatkov niso razkrili. Pritožili smo se na urad informacijske pooblaščenke, kjer so odločili, da je SB Celje dolžna posredovati informacijo o skupnem znesku zahtevane odškodnine. Razkrivamo ga v nadaljevanju.