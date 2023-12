V slovenski ekipi v New Yorku bo tudi Angelika Mlinar

Zaradi dvoletnega članstva v Varnostnem svetu OZN, ki ga bo Slovenija nastopila 1. januarja, se je precej okrepila ekipa na predstavništvu Slovenije v Združenih narodih (ZN) v New Yorku. V njej bo delovalo približno 30 ljudi, kar je precej več kot v času prvega članstva, a še vedno dvajset manj od Malte, ki je mandat začela letos. Del ekipe bo, kakor je potrdila za Delo, tudi nekdanja ministrica in evropska poslanka Angelika Mlinar.

Na zunanjem ministrstvu zatrjujejo, da se je Angelika Mlinar na razpis prijavila že septembra, nekaj dvignjenih obrvi pa je njen izbor – ne glede na njene mednarodne izkušnje – v diplomatskih krogih povzročil, ker da gre za multilateralo, ki jo na Mladiki večina vidi kot zahtevnejšo od bilateralne diplomacije.

Koroška Slovenka je na slovenski politični parket – v Ljubljani je pred tem delovala tudi že kot podjetnica – stopila kot nosilka liste SAB na zadnjih evropskih volitvah, o čemer jo je prepričala predsednica stranke Alenka Bratušek, po tem ko je postalo znano, da na listi svoje stranke NEOS, ki jo je pomagala ustanoviti, ne bo več kandidirala, ker znotraj stranke nima podpore. Po številu preferenčnih glasov se je uvrstila na sedmo mesto, a za to, da bi ostala v Bruslju celotna lista, ni prepričala dovolj volivcev.

Kadri SAB

SAB jo je po odhodu Iztoka Puriča nato čez pol leta predlagala še na čelo resorja za kohezijo, kjer pa je zaradi Šarčevega odstopa ostala le tri mesece. Kandidirala je tudi na zadnjih parlamentarnih volitvah, a se SAB v parlament ni prebila, vendar je številen kader SAB z zavezo stranke po pridružitvi Gibanju Svoboda v vladnih in parlamentarnih strukturah ostal politično aktiven.

Poleg ministrice Alenke Bratušek je v kabinetu predsednika vlade tudi Maša Kociper, prav tako je tudi nekdanja strokovna sodelavka za stike z javnostmi SAB Laura Miklič po volitvah začasno zaposlitev našla v kabinetu predsednika vlade, zdaj se bo v New York preselila tudi ona.

Slovenijo v Varnostnem svetu OZN sicer zastopa dosedanji državni sekretar na zunanjem ministrstvu Samuel Žbogar, čigar imenovanje je letos poleti sprožilo nekaj pomislekov in trenj – začudenje pa je ob tem izrazila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Veleposlanik v ZN je namreč ostal Boštjan Malovrh in ta bo Slovenijo še naprej zastopal v generalni skupščini ZN ter gospodarskem in socialnem svetu ZN (Ecosoc), v katerega je bila Slovenija izvoljena za obdobje 2023–2025.

Neuradno se je sicer ugibalo, ali se bo Malovrh umaknil v Peking. Po nekaterih informacijah se je na razpis menda tudi prijavil in je med dvema favoritoma za omenjeno opozicijo, končna odločitev, pa še ni znana.

Poročali smo, da se po številnih pričevanjih sodelavci v New Yorku delijo na Malovrhove in Žbogarjeve, komunikacija med njimi pa ni zaželena. Slednji je v zadnjih dneh sicer zatrdil, da je ekipa, ki jo vodi, dobro pripravljena.