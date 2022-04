V soboto potrdili 899 novih okužb

Včeraj so opravili 677 PCR testov in 4050 hitrih antigenskih testov, ob pa so potrdili 899 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštitua za javno zdravje. Trenutno je v državi 36.740 aktivnih primerov okužbe, kar je 613 manj kot dan prej. Sedemdnevno število potrjenih primerov še naprej upada.

V soboto so sicer potrdili 1459 okužb manj kot v petek in 1107 manj kot minulo soboto. Sedemdnevno število potrjenih primerov še naprej upada in znaša 2390, kar je za 63 manj kot dan prej. Upadlo je tudi število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, ki trenutno znaša 1740, kar je 30 manj kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.693 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.247 ljudi.