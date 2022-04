V soboto se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin

Po sončnem začetku tedna in pomladnih temperaturah ter izredno suhem mesecu je v sredo začelo deževati, jutri čez dan pa se bo ciklonsko območje v severnem Sredozemlju znova poglobilo. V soboto zjutraj in dopoldne se bo meja sneženja v večjem delu države prehodno spustila do nižin, poroča Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso).

Danes bo oblačno, občasno bodo krajevne padavine, popoldne tudi plohe. Meja sneženja bo med 1000 in 1500 metrov, na svoji spletni strani poroča Arso. Ob morju bo sredi dneva in popoldne pihal jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj Celzija.

V drugi polovici noči na soboto bodo padavine znova zajele vso državo, ohladilo se bo. V soboto zjutraj in dopoldne se bo meja sneženja v večjem delu države tako prehodno spustila do nižin. Predvsem v vzhodni polovici države lahko tudi po nižinah zapade do nekaj centimetrov snega, na svoji facebook strani napoveduje Ciklon.si. V soboto popoldne bodo padavine po nižinah kot deloma dež deloma sneg slabele in v noči na nedeljo postopoma ponehale, najkasneje na vzhodu države.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, piše Arso.

Nad severnim Sredozemljem in Alpami je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, druga vremenska motnja pa valovi od zahoda proti vzhodu severno od Alp. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi k nam vlažen in razmeroma topel zrak.