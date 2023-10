V središču Ljubljane shoda za in proti pravici do splava

Na letošnjem Pohodu za življenje s sloganom Življenje je zakon udeleženci poleg nasprotovanja splavu nasprotujejo tudi evtanaziji, je dejala koordinatorka Pohoda za življenje Urša Cankar Soares. Hkrati je potekal protishod Za avtonomijo naših teles s sloganom Moje telo, moja odločitev, h kateremu je pozvala aktivistka Sara Štiglic.

V ekipi Pohoda za življenje se po besedah Cankar Soares primarno osredotočajo na »nehumano končanje življenja pred rojstvom". Pohod za življenje je po njenih navedbah »praznik življenja in hvaležnosti, da so naši starši za nas izbrali življenje«. "Smo glas nerojenih otrok ter mater in očetov v stiskah,« so zapisali v sporočilu za javnost. Nerojenim otrokom namreč priznavajo človečnost in da so tudi oni člani človeške družbe. Želijo si, da bi vsi našli ljubeč dom in ljubeče starše, ker je vrsta za posvojitev dolga, je dejala v ponedeljkovi predstavitvi shoda.

Shod za in proti pravici do splava. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zagovarjajo, da se človeško življenje začne ob spočetju in konča ob naravni smrti. »Poleg glasu za nerojene otroke želimo letos dati glas tudi vsem tistim, ki jim grozi medicinska zastrupitev,« je glede evtanazije dejala Cankar Soares. Zdravstvene in socialne ustanove morajo po njenem mnenju ostati starejšim in bolnim prijazne ustanove, in ne ustanove, »v katerih jih bodo nagovarjali k zastrupitvenemu samomoru«. Po tem, ko so v delu civilne družbe pripravili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je napovedala, da se bodo pridružili iniciativam, ki bodo, če bo treba, organizirale referendum glede takšnega zakona.

Udeleženci Pohoda za življenje so se dopoldan zbrali na Prešernovem trgu v Ljubljani. Kot je ob tem danes poudarila Soares, so se zbrali, da pokažejo, da so hvaležni za življenje, ki ga imajo. Tega pa si želijo tudi za ostale, »da bi vsi ljudje, ki že obstajajo, imeli isto pravico, da bi lahko ugledali luč sveta in se veselili prvega rojstnega dne«. Zbrani so se po uvodnem programu sprehodili po ulicah v centru Ljubljane in pohod sklenili na Prešernovem trgu.

Hkrati je v središču prestolnice potekal protishod pod sloganom Moje telo, moja odločitev, h kateremu je v preteklih dneh na družbenih omrežjih pozvala tudi aktivistka Sara Štiglic. »Delujmo samozaščitno, pridimo v rutah, kapah in v temnih oblačilih: naši obrazi niso predmet vašega sovraštva,« je navedla v objavah.

Gre za nekdanjo članico mladinskega posvetovalnega odbora predsednice republike Nataše Pirc Musar. Predsednica je sodelovanje z njo prekinila, potem ko je v ponedeljek protestno podirala zastavice, ki so jih člani iniciative Pohod za življenje postavili na Kongresnem trgu v Ljubljani. Z njimi so opozarjali na umrle otroke v postopkih splava.

Pirc Musar je obsodila neprimeren način komunikacije do drugače mislečih, ob tem pa poudarila, da je pravica do splava ustavna pravica, ki jo bo vedno neomajno podpirala.

Štiglic je v današnji izjavi poudarila, da si ne želijo, da bi bil protishod, ki so ga dopoldan začeli v Miklošičevem parku v Ljubljani in nadaljevali na Prešernovem trgu, razumljen kot nadaljevanje zgodbe njene prekinitve sodelovanja s predsednico republike. Danes si tako po njenih besedah želijo v ospredje postaviti odgovor na »ponoven poskus posega v naše temeljne človekove pravice, ženske pravice«. »Od tega, da poskušajo posegati v avtonomijo naših teles, ne odstopamo,« je poudarila.

Oba shoda sta sicer tudi ob prisotnosti policije minila mirno.