Ogenj v livarni v Stražišču omejen, po prvih podatkih ne gre za večji požar

Na območju industrijske cone Laze v Stražišču pri Kranju je zagorelo v večjem industrijskem objektu, so nekaj po 19. uri sporočili s Policijske uprave Kranj. Zagorelo je v tamkajšnji livarni.

Izvedena je bila evakuacija delavcev iz objekta, je sporočil predstavnik gorenjskih policistov Bojan Kos. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan. Prebivalci na območju naj ne odpirajo oken in naj se izogibajo tako dimu kot območju intervencije, opozarjajo.

Sodeč po zaenkrat skopi objavi portala Uprave za zaščito in reševanje je do požara prišlo ob 18.29 minut. Kot je naknadno, nekaj pred 20. uro še sporočil Kos, je požar že omejen, gasilci pa še iščejo in gasijo posamezna žarišča.

»Trenutno ni nevarnosti širjenja ognja. Gasilci zaradi morebitnih vplivov na okolje nadzirajo tudi potok na območju. Trenutno ni zaznanih vplivov na okolje. Po prvih podatkih ne gre za požar velikega obsega. Ogled policije se bo začel, ko bodo vzpostavljeni pogoji za varno delo,« je še zapisal Kos.