V svetu SNG Drama tudi soproga finančnega ministra

Kot so sporočili z vladnega urada za komuniciranje (UKOM), je po odstopu Ingrid Kovšca Pušenjak in Helene Marija Zupan s položaja članic sveta zavoda SNG Drama Ljubljana za preostanek mandata, do 30. maja 2025, kot predstavnici ustanovitelja vlada danes imenovala magistrico prava Urško Pavlovič in doktorico psiholoških znanost Evo Boštjančič.

Predlog so sicer pripravili na ministrstvu za kulturo, ki ga vodi Asta Vrečko. Po kakšnem ključu, še preverjamo. Kot so zatrdili na UKOM, pa se je iz odločanja o imenovanju Eve Boštjančič izločil njen soprog, finančni minister Klemen Boštjančič.

Kot je znano, je to storil tudi že v primeru, ko je vlada odločala prav o povečanju vpisa na oddelku za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti, kjer je od 2004 zaposlena. Od aprila 2023 je predstojnica oddelka za psihologijo. V svoji dolgoletni karieri je delovala tudi kot svetovalka na področju upravljanja s človeškimi viri(HRM), raziskovalka na projektu INODEL Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, bila je tudi članica akreditacijske komisije agencije za upravljanje državnih naložb ter članica uredniških odborov več revije.

Druga imenova člnica sveta zavoda trenutno opravlja delo vodje kabineta na ministrstvu za solidarno prihodnost. Delovne izkušnje je Urška Pavlovčič pridobivala tudi kot vodja pisarne SMC in strokovna sodelavka v državnem zboru in kot sodniška pripravnica na višjem sodišču v Ljubljani. Usposabljala se je tudi za opravljanje prostovoljnega dela v Zavodu Emma in Društvu SOS telefon ter za delo pri projektu Unicefove varne točke in za nudenje brezplačne pravne pomoči.