9.30 Cepljenih ni niti 40 odstotkov Slovencev

9.00 V Brisbaneu tridnevno zaprtje javnega življenja

7.30 Ponovno uvajanje zaščitnih mask v ZDA

Olimpijske igre v Tokiu: od 1. julija do danes že 246 okuženih. FOTO: Kim Kyung-hoon/reuters

7.00 Na igrah v Tokiu 21 novih okužb s koronavirusom

Po zadnjih podatkih sledilnika za covid je v Sloveniji cepljenih 38,4 odstotka ljudi ali dobrih 809.000. Hospitaliziranih je 29, od teh devet v intenizivni terapiji. Covid-19 je pri nas doslej zahteval 4429 žrtev.V petek so opravili 1673 PCR-testov; odkrili so 135 novih okužb. Delež pozitivnih testov znaša 8,1 odstotka ali dober odstotek več kot dan prej.V avstralskem Brisbaneu in drugih delih zvezne države Queensland bo od danes v veljavi tridnevno strogo zaprtje javnega življenja zaradi širjenja okužb z različico novega koronavirusa delta. Med najstrožjim zaprtjem, ki ga je mesto doslej uveljavilo, bodo smeli prebivalci domove zapustiti le iz nujnih razlogov, kot je nakup živil ali rekreacija.Za prebivalce tega tretjega največjega avstralskega mesta in več drugih delov na območju Queeenslanda bo od danes popoldne za tri dni v veljavi strog ukrep, po katerem ljudje ne bodo smeli zapuščati domov, razen iz nujnih razlogov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Danes od tam poročajo o šestih novih primerih okužbe z delto, povezanih z dijakom, njegovo družino in profesorjem, oblasti pa še vedno iščejo izvor okužbe. Po navedbah vodje zdravstvenih oblasti Jeannette Young bi bile lahko okužbe povezane s potniki, ki so se vrnili iz tujine, še navaja AFP.Zaradi strmega naraščanja okužb z novim koronavirusom so pred dnevi za mesec dni podaljšali zaprtje življenja v največjem avstralskem mestu Sydney. V Avstraliji spopadanje z močno nalezljivo različico delta dodatno otežuje počasno cepljenje proti covidu-19. Doslej so cepili okoli 13 odstotkov od 25 milijonov prebivalcev.Študija ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), ki je zajela 496 primerov okužb s koronavirusom v okrožju Barnstable v Massachusettsu, je ugotovila, da je bilo 74 odstotkov okužb med povsem cepljenimi posamezniki s cepivi Moderne in Johnson & Johnsona.Simptome kot so kašelj, boleče grlo, bolečina v mišicah, glavobol in vročina, je imelo po v petek objavljeni študiji 274 cepljenih oseb. Od petih, ki so morali zaradi močnejših simptomov v bolnišnico, so bili štirje cepljeni.Nihče ni umrl, CDC pa opozarja, da poročilo ni zadostno za sklepe glede učinkovitosti odobrenih cepiv proti koronavirusu.Ne glede na to, pa je CDC po študiji ponovno priporočil nošenje mask v zaprtih javnih prostorih tudi za cepljene, glede različice delta pa pripomnil, da se širi tako hitro kot norice.»Ugotovitve študije so zaskrbljujoče in so bile ključne za priporočilo glede mask,« je priznala direktorica CDCMedtem, ko različica delta huje prizadene tiste, ki niso cepljeni, lahko tudi cepljeni prenašajo več virusa, kot se je sklepalo doslej. Ta različica se obnaša drugače kot prejšnje. CDC ugotavlja, da je delta bolj prenosljiva kot navaden prehlad, španska gripa iz leta 1918, norice, ebola, mers in sars. Le ošpice se širijo hitreje od nje. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je do petka v ZDA s koronavirusom okužilo skoraj 34,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 612.300.Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu poročajo o 21 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. S tem se je število okužb, povezanih z igrami, v času od 1. julija povzpelo na 246. Med na novo okuženimi ni nobenega športnika.O najvišjem številu novih okužb so doslej na olimpijskih igrah, ki so se na Japonskem začele 23. julija, poročali v petek, to je 27.Športnikov je med okuženimi le manjši delež, doslej so okužbo potrdili pri 23. Eden bolj znanih je ameriški skakalec s palico Sam Kendricks, ki zato danes ni mogel nastopiti v kvalifikacijah.Epidemiološke razmere v Tokiu se v zadnjih dneh zaostrujejo, zato so oblasti podaljšale izredne razmere do 31. avgusta. Ukrepi med drugim vključujejo prepoved strežbe alkoholnih pijač ter izvedbo javnih prireditev brez gledalcev. Zaradi tega olimpijske igre v Tokiu, ki trajajo še do 8. avgusta, potekajo pred praznimi tribunami.