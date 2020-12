V torek v šolo le otroci s posebnimi potrebami

V pondeljek v šolah učitelji, v torek učenci

Vlada je znova odločila, da se bodo ognjemeti za leto dni umaknili. iz programov silvestrovanj. FOTO: Matej Družnik/Delo

Vlada je na Brdu pri Kranju popoldan znova odločala o ukrepih glede epidemije. Najtežje pričakovano je bilo odločanje o tem, ali bi se lahko po novoletnih praznikih v šole vrnili šolarji. Vlada je odločila, da se lahko v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča začne pouk le v šolskih ustanovah s prilagojenim programom. Ostali šolarji in dijaki bodo ostali doma, je v Odmevih TV Slovenija po zasedanju vlade povedal vladni govorecNajveč časa se je vlada s strokovno svetovalno skupino zadrževala pri ocenjevanju aktualnih epidemioloških razmer, je še povedal. Hitri testi prinašajo povečano število okužb in vlada je po njegovih besedah ocenila, da je dobro, da so odkrili nove pozitivne primere. Večina teh je asimptomatskih in ljudje so po Kacinovem mnenju možnost testiranja izkoristili.Vlada je glede vrnitve v šole odločila, da se lahko prvi delavni dan v letu 2021 vanje vrnejo učitelji in vzgojitelji, ki delajo z otroki s prilagojenem programu, ter opravijo hitro testiranje. Zatem se bo naslednji dan, v torek, v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča v teh ustanovah začel tudi pouk.Kot omenjeno, se otroci prve triade v šole še ne bodo vrnili. Po oceni vlade pogoji za to še niso izpolnjeni. Splošna epidemiološka situacija še ne omogoča varnega zagona pouka v šolah, vlada pa po Kacinovem mnenju veliko upanja polaga prav v hitro testiranje učiteljev in vseh izvajalcev pouka.Tako kot za božične praznike bo sicer tudi jutri veljalo, da bo od 12. ure do 1. januarja ob 20. uri možno gibanje po celotni državi, predvsem zaradi obiskov sorodnikov, prijateljev in znancev.Ostaja pa prepoved gibanja na prostem v nočnem času, seveda tudi na jutrišnje silvestrovo. Ognjemeti in pirotehnična sredstva ne bodo dovoljeni, enako zbiranje na javnih površinah.