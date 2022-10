V Trstu se veselijo vetrovne Barcolane

Slovenska jadralska legenda Dušan Puh se bo za krmilom jadrnice Adriatic Europa danes najprej udeležil regate Go to Barcolana from Slovenia, jutri pa bo pomeril moči še s tisočerimi tekmovalci prepoznavne Barcolane, ki velja celo za najbolj množično regato na svetu. »Za slovenski del regate je napovedanega bolj malo vetra, na sami Barcolani pa naj bi bila kar lepa burjica,« je povedal med včerajšnjimi pripravami.

Puh je sredi devetdesetih let dosegel prvo zmago na osrednji tržaški regati, pozneje pa še trikrat skupaj z Mitjo Kosmino. »Zadnja leta se nas drži uvrstitvena številka štiri, za nas je ključno, da smo zmagovalci v naši velikostni kategoriji do 19 metrov,« pravi. Pomembna se mu zdita tudi čezmejna dimenzija prireditve in sodelovanje med Slovenci tako v Italiji kot v matični domovini. Pobudnik regate Go to Barcolana from Slovenia, ki poteka že od leta 2015, je Tržaški pomorski klub (TPK) Sirena, skupaj z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) in slovensko jadralno zvezo. Na njej naj bi se danes med Piranom in Trstom zvrstilo nekaj več kot 40 jadrnic. »Med njimi bo tudi nekaj večjih jadrnic, eden od favoritov pa je predlanska zmagovalna ekipa Miloša Radonjića iz Črne gore na Maxi Jeni,« je povzel Igor Filipčič, predsednik TPK Sirene, ki v središču Trsta danes napoveduje tudi bogat slovenski kulturni program.

FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Slovenci predstavljajo večjezični Trst

»Barcolana je nedvomno največji tržaški praznik, ko mesto gosti številne obiskovalce iz vse države pa tudi iz tujine. Jadralce na tej regati sem občudoval že kot otrok, danes pa sem ponosen, da lahko sodelujem tudi pri njeni organizaciji,« je dejal Evgen Ban, predstavnik ZSŠDI. Kot je navedel, imajo na prireditvi svojo stojnico, kjer lahko predstavijo mesto tudi v luči večjezičnosti in njegovega multikulturnega značaja. »Naša sklepna prireditev, ki bo v nedeljo, je poimenovana Slovenski pozdrav Barkovljanki – tako nekateri pravijo tudi regati, vendar ne uradno, saj gre pri Barcolani za blagovno znamko,« razloži.

Pričakovani spopad štirih

Čeprav se čuti tekmovalni naboj med Slovenci in Italijani, so po besedah Gorazda Maurija, člana ekipe Gašperja Vinčeca na jadrnici Way of life, posadke nacionalno povsem mešane. »Mitja Kosmina na primer jadra na italijanski barki, mi imamo na krovu tudi Italijane, Hrvate, Čehe in Avstrijce,« pojasni. Tudi on si na regati obeta vetrovne razmere. »Za prvo mesto bo predvidoma spopad štirih: ameriške Deep Blue, tržaške Arce SGR, Porto Piccola in nas,« oceni. Vinčec je sicer slavil zmago pred tremi leti.

»Ravno smo končali trening,« je omenil Mitja Kosmina, ki je, odkar jadra, izpustil morda le eno Barcolano – ko je bil v vojski. Za sabo ima že štiri zmage. Letos je že drugo leto zapored krmar na jadrnici Porto Piccolo Prosecco Doc in pričakuje, da se bodo na jutrišnji regati uvrstili vsaj med prve tri najhitrejše jadrnice. »Veter bo, kot kaže, močen, ne ravno toliko kot lani, a bo zagotovo zanimivo,« meni.