V Sloveniji odkrili 516 novih okužb

9.40 Delež pozitivnih približno 18-odstoten

8.45 Kampanja cepljenja se v Združenem kraljestvu uspešno nadaljuje

8.20 V Indoneziji nevšečnosti zaradi domnevnih sestavin cepiva AstraZenece

V soboto so s PCR-testi v Sloveniji potrdili 516 novih okužb, opravili pa so 2849 testov PCR, kažejo podatki sledilnika za covid-19. To pomeni, da je bil delež pozitivnih 18,1-odstoten. Včeraj so opravili tudi 6843 hitrih testov.V petek so v Veliki Britaniji cepili največ oseb v enem dnevu. S prvim oziroma drugim odmerkov cepiva proti covidu-19 so po navedbah britanskega BBC cepili 711.156 oseb. Med njimi je bil tudi britanski premier. Prvi odmerek cepiva je tako prejelo 26,85 milijonov odraslih prebivalcev Združenega kraljestva, dobra dva milijona ljudi pa sta bila cepljena z obema odmerkoma. Minister za zdravjeje cepljenje v državi označil za »fenomenalni dosežek«.V podjetju Astrazeneca so zanikali, da bi njihovo cepivo proti covidu-19 vsebovalo sestavine, pridobljenih iz prašičje trebušne slinavke. Sporočilo podjetja je odgovor na trditev najvišjega odbora indonezijskih klerikov, da cepivo zaradi svoje sestave krši islamska pravila. Kljub temu je indonezijski odbor odobril uporabo AstraZenecinega cepiva med koronavirusno krizo. V Indoneziji so doslej potrdili skoraj 1,5 milijona primerov okužb.