Varuh človekovih pravic obsodil grozeče napise

Ljubljana - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je obsodil napise, v katerih anonimni posamezniki nekatere vidne predstavnike zdravstvene stroke v boju z epidemijo označujejo za morilce slovenskega naroda. V času omejitvenih ukrepov za zajezitev epidemije se je razmahnila tudi epidemija nestrpnosti in sovražnosti, z zaskrbljenostjo ugotavlja varuh.



»Vse več je verbalnih napadov, podpihovanj, ustrahovanj, pa tudi neposrednih groženj s smrtjo, ki so uperjene ne le v predstavnike stoke, politike ali medijev, ampak tudi v posameznice in posameznike z drugačnim političnim ali svetonazorskim pogledom,« so v današnjem sporočilu za javnost zapisali pri varuhu človekovih pravic.



Z razmahom sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in široko uporabo družbenih omrežij po njihovem argumentirano kritiko in spoštljivo oziroma dostojno komunikacijo vse bolj zamenjujejo sramotenje, zmerjanje, obračunavanje in linč. »To je nesprejemljivo in kot družba se na takšen diskurz ne smemo nikdar navaditi,« so poudarili.

Policija primere preiskuje

Kot so nadaljevali, se mora vsak od nas zavedati, kakšno moč imajo naše besede: moč miru, moč vojne, moč spoštovanja, spodbude, zaničevanja ali sovraštva. »Na nas je torej, da naredimo vse, da 'vlečemo z zgledom' in da je vsaka naša javno izražena misel kultivirana, ne glede na njeno ostrino in neposrednost,« so pozvali.



»Grožnje s fizičnim obračunavanjem, ustrahovanjem ali s smrtjo je treba prijaviti, saj imajo (lahko) znake kaznivega dejanja. Organe pregona zato pozivamo, da storijo vse, da se nedavni dogodek, pa tudi vsi drugi njim podobni, raziščejo, storilce pa naj se čim prej identificira ter ne dopusti tako grobih posegov v dostojanstvo ljudi,« so dodali.



Na policiji so v petek za potrdili, da okoliščine napisov, ki so se v zadnjih dneh pojavili v Ljubljani in Novem mestu, preverjajo in da bodo po vseh znanih dejstvih ustrezno ukrepali.

