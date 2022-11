Več domnevnih neustavnosti obstalo tudi pod novo vlado

V nadaljevanju preberite:

Janševa koalicija je pred iztekom mandata ne glede na opozorila parlamentarne zakonodajno-pravne službe in informacijskega pooblaščenca o neskladnosti z ustavo v drugem poskusu potrdila spremembe zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Zdaj ta zakon koalicija Roberta Goloba dobrega pol leta pozneje hiti popravljati, a predvsem zaradi pripomb odbora strokovnjakov pri Svetu Evrope, ki ocenjuje skladnost ukrepov s tega področja s FATF (Financial Action Task Force) standardi. Kaj pa domnevne neustavnosti?